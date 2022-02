Tante Ernie Posting Pertama Kali Joget Pakai Mini Dress Ngejreng, Aksinya Bikin Tak Tahan

BANGKAPOS.COM - Tante Ernie pertama kalinya posting joget pakai dress ngejreng. aksinya bikin tak tahan.

Tante Ernie biasanya mengunggah pose foto melalui Instagram, namun ternyata wanita yang dijuluki Pemersatu Bangsa ini juga tak segan unjuk kepiawaian dalam berjoget.

Wanita yang baru genap berusia 46 tahun ini tampak mengenakan mini dress warna oranye dengan model bahu terbuka.

Dengan rambut tergerai, Tante Ernie terlihat berada di dapur.

Terdapat meja makan dan perkakas masak di belakangnya.

Tante Ernie mempergakan joget dengan latar musik mashaaldurrani

Joget ini juga banyak dicoba oleh publik figure lain.

Pertama-tama Tante Ernie mengangkat telapak tangan dan mengarah ke sisi wajah.

Lalu dirinya memutar tubuh kemudian ditutup dengan pose menjulurkan lidah.

"Trying my first reels" tulis Tante Ernie pada 9 Agustus 2021.