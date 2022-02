Awal Februari Harga TBS Kelapa Sawit Terus Naik, Saat ini Capai Rp3.450 per Kg

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat pabrik CPO PT Gemilang Cahaya Mentari (GCM) Desa Tiangtara Kecamatan Bakam terhitung, Sabtu (19/02/2022) terus mengalami kenaikan mencapai harga Rp3.450 per kg TBS.

Sedangkan harga beli pedagang pengepul kelapa sawit di tingkat petani saat ini di kisaran Rp3.150-Rp3.300 per kg tergantung jarak lokasi kebun kelapa sawit ke pabrik CPO.

Hal ini diungkapkan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Bangka, Jamaludin alias Tipek kepada Bangkapos.com, Minggu (20/02/2022?).

"Alhamdulillah Info dari PT GCM, terhitung tanggal 19 Februari 2022 harga beli TBS kelapa sawit di PT GCM adalah Rp3.450 per kg. Kalau harga beli di petani di kisaran Rp3.150-Rp3.300 per kg TBS," kata Jamaludin.

Jamaludin meminta kepada para pedagang pengepul kelapa sawit agar berlaku jujur dan selalu memberikan informasi kepada para petani mengenai perkembangan harga TBS kelapa sawit, apakah terus naik ataukah turun agar jangan sampai petani kelapa sawit dirugikan.

"Kita minta kepada para pedagang pengepul kelapa sawit selalu memberikan informasi harga TBS naik atau turun, dan petani dan Apkasindo juga harus proaktif menanyakan perkembangan soal harga TBS kelapa sawit ini," ujar Jamaludin.

Diketahui sebelumnya petani kelapa sawit rakyat di Kabupaten Bangka sempat resah akibat harga TBS kelapa sawit yang sempat turun drastis.

"Pada tanggal 25 Januari 2021 lalu harga TBS kelapa sawit di tingkat pabrik CPO sempat mencapai Rp3.410 per kg TBS, namun pada tanggal 29 Januari 2021 turun drastis menjadi Rp3.010 per kg atau turun Rp400 per kg. Penurunan langsung sebesar Rp400 ini sangat besar, sebab untuk kenaikan harga sedikit demi sedikit naiknya," jelas Jamaludin.

Diakuinya penurunan harga TBS kelapa sawit ini akibat pelarangan ekspor CPO, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan kewajiban untuk memasok ke dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

"Alhamdulillah sejak awal bulan Februari 2022 lalu hingga saat ini harga TBS kelapa sawit semakin naik dan saat ini mencapai harga tertinggi Rp3.450 per kg TBS," ungkap Jamaludin.

