Video Borong Buku di Gramedia Bangka Pakai MyValue Lebih Untung Diskon Hingga 20 Persen

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ada kabar gembira bagi Anda yang hobi baca buku nih. Toko buku Gramedia Bangka lagi ada diskon hingga 20 persen loh.

Diskon ini diberikan untuk pembelian buku pengguna MyValue Kompas Gramedia. Promo ini berlaku 15-28 Februari 2022.

Hanya untuk buku terbitan Gramedia ya, ada yang lebih untung lagi nih setiap pembelian menggunakan pembayaran BCA Flazz setiap Jumat dan Sabtu ada Diskon 10 persen loh.

Dan untuk hari Rabu Diskon Hingga 15 persen.

Soa Buku Gramedia Bangka Resta menyebut, diskon 20 persen melalui mamber my value tersebut bisa mendapatkan buku novel, komik, bisnis, dan parenting.

"Untuk mendapatkan diskon 20 persen ini dari aplikasi my value itu member Gramedia, bisa di download di PlayStore untuk mengunduh my value," ujar Resta saat ditemui Bangkapos.com, Minggu (20/2/2022).

Sementara untuk mendapatkan diskon 10 persen melalui pembayaran BCA harus tahapan Xpresi BCA.

"Yang pertama kartu debit tahapan Xpresi BCA, kartu kredit Flazz, dan BCA Mobile," sebutnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)