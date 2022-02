Toko Buku Gramedia Pangkalpinang Beri Diskon, Begini Penjelasannya  

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kabar gembira bagi anda yang hobi baca buku Kini Toko Buku Gramedia Pangkalpinang memberikan diskon hingga 20 persen. Diskon ini diberikan untuk pembelian buku pengguna My Value Kompas Gramedia. Promo ini berlaku 15-28 Februari 2022.

Hanya untuk buku terbitan Gramedia ya, ada yang lebih untung lagi nih setiap pembelian menggunakan pembayaran BCA Flazz setiap Jumat dan Sabtu ada Diskon 10 persen loh. Dan untuk hari Rabu Diskon Hingga 15 persen.

SOA Buku Gramedia Pangkalpinang, Resta menyebut, diskon 20 persen melalui mamber my value tersebut bisa mendapatkan buku novel, komik, bisnis, dan parenting.

"Untuk mendapatkan diskon 20 persen ini dari aplikasi my value itu mamber Gramedia, bisa di download di PlayStore untuk mengunduh my value," ujar Resta saat ditemui Bangkapos.com, Minggu (20/2/2022)

Sementara untuk mendapatkan diskon 10 persen melalui pembayaran BCA harus tahapan Xpresi BCA. "Yang pertama kartu debit tahapan Xpresi BCA, kartu kredit Flazz, dan BCA Mobile," sebutnya.

Adapun rekomendasi buku terbaik yang ditawarkan My Value, yang wajib kamu miliki.

1. Lukacita - Valerie Patkar

Buku ini diperuntukan bagi kamu yang telah berhasil menggapai cita-cita, tetapi masih terluka karena impiannya. Lukacita bercerita tentang para pemimpi yang dikhianati oleh cita-citanya sendiri.

2. Wizard Bakery - Gu Byeong Mo

Buku ini kisahkan seorang anak laki-laki berumur 16 tahun yang terpaksa tinggal serumah dengan ibu dan adik tirinya. Hubungan mereka yang tidak pernah baik membuat anak laki-laki ini kabur dari rumah.

Di tengah kepanikannya, ia berlari ke toko roti yang berada di dekat rumah, toko roti yang ternyata berisi keajaiban. Toko roti ini menjual roti dan kue yang mengandung sihir bernama Wizard Bakery.

Tukang roti dan asistennya yaitu Burung Beo, sering kali mengomeli anak laki-laki ini namun mereka tetap memberinya kebahagiaan dan dukungan, berbeda dengan keluarganya sendiri. Hingga suatu ketika polisi mulai menyelidiki toko roti ini, dan anak laki-laki ini tersadar bahwa waktunya kembali ke kenyataan sudah semakin dekat.

3. Almond-Sohn Won-Pyung

Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak yang mempunyai kelainan pada bagian otaknya, sehingga tidak bisa merasakan rasa sakit walau dipukul atau digigit sekalipun serta tak bisa mengungkapkan emosi atau tidak dapat menunjukkan ekspresi terhadap lawan bicaranya. Di usianya yang masih belia, anak itu sudah dianggap memiliki “keanehan” oleh orang-orang disekitarnya. Meskipun dianggap “aneh” oleh orang banyak, tetapi anak yang bernama Yoonjae itu tetap tak bisa memberikan reaksi apapun.

Tidak adanya respon dari lingkungan sekitar, sebenarnya sudah terjadi sejak lahir. Saat Yoonjae lahir, ia sama tidak ketawa hingga beberapa hari masih tidak tertawa, ibunya yang mulai bingung dengan kondisi anaknya, segera membawakannya ke dokter. Dan masih banyak lagi buku menarik ditawarkan, yang bisa Anda borong untuk dibaca di rumah. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)