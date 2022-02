Anya Geraldine Bongkar Chat ke Ariel, Vokalis Noah itu Minta Waktu Sebentar untuk Penuhi Permintaan

BANGKAPOS.COM - Anya Geraldine tiba-tiba memosting capture chatnya dengan Ariel Noah. Ada sebuah permintaan Anya Geraldine yang sepertinya membuat Ariel Noah harus bersusah payah.

Permintaan itu dilakukannya baru-baru ini.

Dirinya membuat tantangan kepada Ariel Noah.

"Punya challenge nih buat kaka," kata Anya Geraldine.

Tantangan itu ia ungkapkannya dalam bahasa Prancis.

Menghadapi tantangan itu Ariel Noah meminta waktu kepada Anya Geraldine.

"Sebentar yaaaa," kata Ariel Noah.

Seorang warganet mencoba menerjemahkan apa yang diinginkan Anya Geraldine.

"Artinya : sing me one of your songs in French please* bener ga?," tulis akun keanucampora.

Anya Geraldine Ungkap Rahasia di Balik Video Klip Bintang di Surga