Mini Launching All New Honda Vario 160 Honda TDM Kelapa Berlangsung Meriah

Mini launching All New Honda Vario 160 Honda TDM Kelapa

KELAPA - Honda TDM Kelapa memperkenalkan produk baru (new product) dalam acara Mini Launching All New Honda Vario 160.

Acara ini terselengara berkat support PT Asia Surya Perkasa selaku Main Dealer Bangka Belitung, serta peran serta Tim Honda TDM Kelapa, Cafe Andhara,serta pihak yang berwenang dan masyarakat Kecamatan Kelapa.

Honda TDM Cabang Kelapa mengucapkan terima kasih yang sebesar–besarnya

Acara ini diselenggarakan di Cafe Andhara Kecamatan Kelapa Sabtu, (9/0/2022).

Vario 160 hadir dengan mesin baru yang lebih besar, mesin 160cc 4 katup yang disematkan ke dalam Vario 160 memberikan tenaga yang lebih kuat dan responsif.

Mesin ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi eSP+ terbaru dari Honda. kehadiran teknologi ABS pada Vario 160 memberikan kenyamanan lebih pada pengendara.

Vario 160 masih menggunakan tipe flat deck, ditambah dengan bagasi yang lebih besar memberikan fleksibilitas dalam penggunaan Vario 160 dalam kehidupan sehari hari.

Tidak hanya tampil lebih besar, Vario 160 hadir dengan wajah yang sporty dan premium dalam 6 pilihan warna memberikan tingkat kebanggaan lebih tinggi bisa disebut BRAND NEW PERFECTION.

Saat mini launching, berlangsung warga yang sedang lewat pun tak segan untuk berhenti dan menghadiri event ini.

Memperkenalkan lebih mendalam terhadap Vario 160 sebagai bintang utama menjadi inti dari acara ini. Selain itu, pengunjung disuguhi hiburan berupa live music.

Kuis interaktif dan pembagian doorprize pun tak terlewatkan dari rangkaian acara yang digelar oleh TDM Kelapa

“Acaranya asyik, dan suasana santai di kafe bikin nyaman” kata Wawa, seorang warga masyarakat Kelapa.

Tak lupa juga, kami dari Honda TDM Cabang Kelapa, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hasanudin DS Tebing Kecamatan kelapa, telah memberikan kejutan kepada kami dengan melakukan pembelian SMH New Vario 160 saat event berlangsung (sangat Luar biasa ) sebagai pembelian New vario 160 pertama. (*)