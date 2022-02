Polres Basel Tangkap Tujuh Pengedar Narkoba di Toboali, Ponakan dan Paman Terlibat

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Polres Bangka Selatan berhasil meringkus tujuh orang diduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi di wilayah hukumnya.

Ketujuh orang tersebut diamankan saat Operasi Antik Menumbing 2022 yang digelar selama 12 hari, mulai dari Selasa (12/2/2022) hingga Sabtu (12/2/2022).

Hal tersebut disampaikan oleh Wakapolres Bangka Selatan, Kompol Ricky Dwiraya Putra didampingi Kabag Ops Kompol Albert Daniel Tampubolon dan Kasat Resnarkoba Polres Bangka Selatan Iptu Husni Apriansyah, saat konferensi pers di Ruang Rajawali Polres Bangka Selatan, Senin (21/2/2022) sore.

Satu di antara ketujuh orang yang dibekuk polisi, merupakan pemakaian sedangkan sisanya pengedar.

Selain mengamankan pelaku petugas juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 40,96 gram.

Selain itu, inex sebanyak satu butir, dan uang Rp1.150.000, satu unit motor Jupiter MX BN 5495 NP, enam unit handphone, dan satu unit timbangan digital serta barang bukti lainnya.

"Dari 7 orang tersangka ini, tiga merupakan target operasi (TO) dengan tiga laporan dan empat tersangka non TO. Mereka dibekuk di tempat berbeda di Wilayah Bangka Selatan," kata Kompol Ricky Dwiraya Putra.

Adapun ketujuh tersangka ini sebagai berikut, Heri Oktora (39), Andre Prasetyo (25) keduanya merupakan warga Toboali, Bangka Selatan, mereka diamankan di Jalan Rawabangun, Toboali, Selasa (1/2/2022).

Penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat, lantaran kerap terjadi transaksi narkoba di wilayah tersebut. Mereka ditangkap saat hendak bertransaksi.

Dari penangkapan keduanya polisi mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya satu paket sabu-sabu dengan berat 0.42 gram dan barang bukti lainnya.