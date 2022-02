Provinsi Bangka Belitung dan Spirit "PISA 2022, 415 Babel Pacak!"

MENDENGAR kata PISA tentunya tanpa dapat dicegah pikiran kita akan langsung tertuju pada sebuah menara miring di Kota Pisa, Italia. Atau bagi yang gemar kuliner, begitu mendengar kata PISA pastilah serta-merta membayangkan makanan khas negara Italia yang begitu familier di kalangan masyarakat kita, pizza.

Namun, yang akan dibicarakan di sini tentu saja bukan PISA menurut dua pengertian tersebut, akan tetapi PISA yang merupakan sebuah studi internasional yang dilaksanakan untuk mengukur kemampuan literasi peserta didik di negara-negara dunia.

Sebelum membahas lebih lanjut, sebaiknya kita cari tahu dahulu apa sih PISA itu? Dikutip dari website Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Program for International Student Assessment (PISA) adalah penilaian kelas dunia yang dilakukan setiap tiga tahun sekali untuk mengukur kemampuan anak usia 15 tahun dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan membaca, matematika, dan sains untuk memenuhi tantangan kehidupan nyata.

Tes ini bersifat diagnostik yang digunakan untuk memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem pendidikan. Program yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) ini bertujuan untuk mendorong negara-negara peserta untuk saling belajar satu sama lain mengenai sistem pendidikan sehingga mampu membangun sistem persekolahan yang lebih baik dan inklusif secara efektif.

Studi PISA yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali ini diikuti oleh negara-negara anggota OECD dan juga negara-negara mitra nonanggota OECD tetapi mengajukan diri untuk diikutsertakan pada tes PISA. Tahun 2018, studi PISA diikuti oleh 79 negara yang terdiri dari 36 negara anggota OECD dan 43 negara mitra. Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam negara mitra OECD.

PISA bukan hanya tentang memeringkat negara, yang lebih penting adalah hasil PISA dapat menunjukkan apakah sistem sekolah menjadi lebih-atau kurang-efektif dalam mempersiapkan peserta didik untuk studi lebih lanjut atau bekerja. PISA adalah pembelajaran tentang apakah anak-anak usia 15 tahun memperoleh keterampilan sosial dan emosional yang perlu mereka kembangkan seperti mengetahui bagaimana bekerja dan berkomunikasi dengan orang lain.

Studi PISA dilaksanakan di sekolah-sekolah yang dipilih melalui metode sampling yang sahih. Pada PISA 2018, terpilih 400 sekolah sampel di Indonesia dan peserta studi PISA itu sendiri adalah siswa usia 15 tahun dari sekolah sampel yang dipilih secara acak untuk memastikan hasil penilaian yang tidak bias. Di Indonesia, siswa sampel tersebar di SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK yang duduk di kelas 7 sampai kelas 12.

Berbicara tentang PISA di Indonesia, Program Penilaian Pelajar Internasional ini sudah diikuti Indonesia pada tahun 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 dan seterusnya. Negara Indonesia sendiri terakhir mengikuti tes ini pada tahun 2018 dan hasilnya baru dipublikasikan di tahun 2019 lalu.

Hasil PISA Indonesia 2018

Menurut laporan OECD tahun 2019, hasil skor PISA Indonesia mengalami penurunan pada ketiga kompetensi yang diukur. Berikut adalah data perbandingan skor PISA tahun 2018 dengan periode sebelumnya tahun 2015, serta perbandingan skor rata-rata PISA Indonesia dengan skor rata-rata internasional. Untuk kompetensi literasi membaca, skor rata-rata Indonesia di tahun 2015 adalah 397, sementara tahun 2018 turun menjadi 371 dengan rata-rata internasionalnya adalah 487.