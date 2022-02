Tahun 2021 Penjualan Mobil Suzuki Naik 80 Persen, All New Ertiga Paling Diminati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - PT Jagorawi Motor Pangkalpinang mencatat selama tahun 2021 kemarin penjualan meningkat hingga 80 persen.

Kenaikan penjualan juga tidak lepas dari upaya pemerintah untuk menyelamatkan industri otomotif melalui kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DPT).

Marketing Support PT Jagorawi Motor Pangkalpinang, Pompi menyebut penjualan Suzuki yang paling mendominasi di tahun 2021 yaitu new Carry Pick Up, All New Ertiga dan XL7.

"Penjualan Suzuki tahun 2021 kemarin meningkat 80 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Dimana juga didukung dengan program free PPnBM dari pemerintah untuk all new Ertiga dan XL7," ungkap Pompi kepada Bangkapos.com, Senin (21/2/2022).

Kata Pompi, All new Ertiga dan new carry pick up di tahun 2021 kembali memimpin market share disegmennya.

Apalagi kata Pompi, saat akhir tahun lalu pihaknya memberikan promo pemberian hadiah uang belanja yang diberikan langsung pada pembeli cash maupun kredit.

Diakui Pompi, sejak adanya promo pembelian mendapatkan hadiah belanja langsung itu memang pembelian baru meningkat.

Apalagi setelah ada potongan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 0 persen, PT Jagorawi Motor Bangka Belitung (Authorized Dealer Suzuki Bangka Belitung) terus memberikan promo menarik untuk pembelian All New Ertiga dan Suzuki XL7.

"Peningkatan itu mulai terlihat sejak awal tahun 2021 kemarin, kalau kita lihat data meningkatnya 200 persen, pada tipe XL7 dan Ertiga dan pola pembelian saat ini dengan cash kalau pun kredit dengan DP yang besar," tuturnya.

Kata Pompi, memang dua jenis tipe XL7 dan Ertiga menjadi pilihan mobil paling diminati.

"Prosesnya pun juga lebih mudah karena kita juga sudah bekerjasama dengan bermacam-macam leasing yang sudah terpercaya, seperti Ertiga itu kita start dari Rp180an juta hingga kita punya pilihan warna yang banyak bisa menjadi pilihan masyarakat, tentunya juga lebih irit dan kenyamanan berbagai fitur lainnya," bebernya.

(Bangkapos.com, Andini Dwi Hasanah)