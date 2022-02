HEBOH Amerika Serikat Tuduh Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak Fasilitasi Produk Bajakan

Enterpreneur Academy via Kompas

BANGKAPOS.COM - Amerika Serikat menuduh sejumlah e-commerce di Indonesia memfasilitasi produk bajakan.

Para e-commerce itu adalah Shoppe, Tokopedia, dan Bualapak.

Tuduhan Amerika Serikat itu berdasakrandokumen yang berjudul "2021 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy" yang diluncurkan pemerintah Amerika Serikat pada 17 Februari 2022.

Dikutip dari Nextren.grid.id, transaksi produk-produk bajakan di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak telah menjadi hal yang biasa bagi sejumlah konsumen dan pedagang di Indonesia.

Meski pihak Shopee, Tokopedia, Bukalapak telah berupaya meminimalisir penjual produk bajakan.

Namun pada kenyataannya transaksi produk-produk bajakan di kedua platform tersebut masih cukup banyak.

Banyaknya transaksi produk bajakan di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak membuat ketiga platform tersebut masuk dalam pantauan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Dokumen pemerintah Amerika Serikat tersebut menyoroti pasar online dan fisik yang memfasilitasi pemalsuan merek dagang atau pembajakan hak cipta yang substansial.

Dokumen tersebut juga menampilkan daftar pasar penyedia produk bajakan terbesar di dunia, baik itu pasar online maupun pasar fisik.

Melansir dari situs resmi Office of the United States Trade Representative, terdapat 42 pasar online dan 35 pasar fisik yang terlibat dalam memfasilitasi pemalsuan merek dagang atau pembajakan hak cipta.