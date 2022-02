Reaksi Netizen Lihat Istri Caesar Hito Felicya Angelista Menangis Saat Disomasi Hotman Paris

BANGKAPOS.COM - Pesinetron cantik Felicya Angelista langsung disomasi Hotman Paris Hutapea usai memparodikan gaya pengacara kondang tersebut di Instagram.

Melalui video yang diunggahnya, tampak istri Caesar Hito itu bergaya ala Hotman Paris, lengkap dengan jas pink dan cincin akik jumbo di jari-jari tangannya.

Felicya Angelista juga ikut memainkan jari tangan sekaligus pamer cincin-cincin akik.

"Gayanya sok keras, giliran digas sesak napas. Anjay, gaskeun," tutur suara pria yang diikuti gerakan mulut Felicya Angelista.

Unggahan ini sebenarnya diunggah oleh Clarissa Putri yang diunggah bersama akun Instagram Felicya Angelista.

Di kolom komentar, Felicya Angelista pun mengaku ia menantang sahabatnya untuk memake over dirinya dengan tema Paris.

Hal itu lantaran diketahui, brand kosmetik milik Felicya Angelista, yakni Scarlett akan goes to Paris.

Maka dari itu, istri Caesar Hito pun kepikiran untuk berdandan ala Hotman Paris.

"Risa Rina mau ikut Scarlett Goes to Paris? Gue kasih challenge ya lo berdua harus make over gue jadi yang Paris banget. Eng ing eng, jadilah aku berubah jadi om Hotman Paris. Jujur jadi bingung, hitungannya berhasil gak sih nih? Diajak kagak nih ke ke Paris?" tanya Felicya Angelista,dari akun @clarissaputri_, 19 Februari 2022.

Siapa sangka, video ini kemudian dinotice oleh Hotman Paris.