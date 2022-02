Video Pegawai Non ASN Lingkungan Pemkab Bangka Masuk BPJS Ketenagakerjaan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemkab Bangka menggelar sosialisasi dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi para pegawai non ASN lingkungan Pemkab Bangka di Gedung Sepintu Sedulang Sungailiat, Selasa (22/2/2022).

Selain itu juga, diberikan santunan jaminan kematian kepada ahli waris dua orang tenaga kontrak Pemkab Bangka yang meninggal dunia, masing-masing sebesar Rp42 juta dari Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, Agus Theodorus Marpaungn kepada Bupati Bangka Mulkan.

Selanjutnya santunan diserahkan Bupati Bangka, Mulkan, kepada kedua ahli waris pegawai yang meninggal dunia.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, Agus Theodorus Marpaung, Kepada BPPKAD Kabupaten Bangka Hariyadi, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Rozali Romkad, para tenaga kontrak (honorer) (PTT) dan guru honorer (GTT) di lingkungan Pemkab Bangka dan tamu undangan lainnya

Dalam sosialisasi pertama ini diikuti sekitar 503 orang pegawai honorer dan guru honorer di wilayah Kecamatan Sungailiat, Pemali dan Merawang.

Bupati Bangka, Mulkan, mengatakan jaminan yang diberikan kepada para pegawai non ASN dari BPJS ketenagakerjaan ini ada 3, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua (JHT).

"Melalui kegiatan sosialisasi ini kita ingin memberikan informasi kepada para pegawai non ASN di lingkungan Pemkab Bangka, kita sudah sekitar 4.000 an pegawai non ASN yang sudah masuk ke program BPJS ketenagakerjaan ini," kata Mulkan.

Menurutnya, ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah pusat dan Pemkab Bangka kepada para pegawai non ASN, sehingga ada jaminan bagi para pegawai non ASN. (Bangkapos.com/Edwardi)