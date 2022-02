Pelaku Pembunuhan Remaja Asal Tempilang di Desa Cambai Adalah Teman Korban, Ini Kronologinya

Satreskrim Polres Bateng saat mengamankan AS di Mapolres Bateng yang merupakan tersangka pembunuhan Tedi pada Selasa (23/2/2022) kemarin.

BANGKAPOS.COM - Misteri kematian Tedi Andrianto (16) yang ditemukan tewas bersimbah darah, Selasa (22/2/2022) dini hari di pinggir jalan Desa Cambai Selatan, Namang, Kabupaten Bangka Tengah akhirnya berhasil terungkap.

Kapolres Bangka Tengah, AKBP Moch. Risya Mustario mengatakan bahwa kematian remaja asal Tempilang itu disebabkan oleh pembunuhan yang dilakukan teman korban berinisial AS.

AKBP Risya menyebutkan bahwa saat ini pihaknya telah berhasil membekuk pelaku pembunuhan tersebut pada Selasa (22/2/2022) pukul 23.00 WIB di kediamannya di Desa Cengkong Abang, Mendo Barat, Kabupaten Bangka.

"Alhamdulillah Polres Bangka Tengah dibantu Dit Reskrimum berhasil mengungkap misteri pembunuhan di Cambai Selatan, Namang kemarin dalam kurun waktu kurang dari 24 jam," ucap AKBP, Rabu (23/2/2022)

Pelaku ditangkap di kediamannya saat sedang berkumpul bersama dengan keluarganya dan tidak melakukan perlawanan sama sekali.

Kepada Bangkapos.com, AKBP Risya menceritakan kronologi kejadian pembunuhan tersebut.

Penemuan mayat laki-laki di jalan Desa Cambai, Namang, Bangka Tengah, Selasa (22/2/2022) dini hari. (Ist/Polres Bangka Tengah)

Pelaku AS merupakan teman dari korban yang diketahui terakhir kali pergi bersama sekitar pukul 02.00 WIB, Selasa (22/2/2022).

"Jadi korban terakhir terlihat keluar bersama pelaku AS pada pukul 05.00 WIB, AS kembali ke rumah kontrakannya di Desa Air Mesu seorang diri dan tidak bersama AS," jelasnya.

Setelah itu, rekan-rekan AS yang lain melihat berita penemuan mayat Tedi di media sosial dan mencurigai AS sebagai orang terakhir yang pergi bersama korban.

"Dari kejadian tersebut, rekan-rekan AS langsung menghubungi pihak kepolisian dan memberitahukan bahwa pelaku AS sudah pulang ke rumahnya di Desa Cengkong Abang, Mendo Barat," sambung Dia.

