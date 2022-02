Kembali, Guru Harus Amanah dalam Pengabdian

BANYAK ahli yang mendefinisikan apa itu 'guru'. Salah satunya adalah yang seperti yang diungkapkan oleh Suparlan, 2005: 12 yang menyebutkan bahwa sosok guru adalah orang yang bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspek, baik spiritual, emosional, fisikal, intelektual, maupun aspek-aspek penting lainnya.

Guru adalah seseorang yang diangkat secara resmi oleh pemerintah negeri atau lembaga swasta. Mereka diangkat dengan terbitnya legalitas surat keputusan yang memberikan tugas dan fungsi yang melekat padanya di suatu lembaga atau jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya masing-masing.

Tugas penting dan tidak ringan tersebut umumnya kita dapati di lapangan, telah dilakukan guru dengan penuh perasaan cinta, tanggung jawab, dan keikhlasan. Mereka melakukan pekerjaannya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Menyadari akan mulianya tugas yang diemban seorang guru, maka profesi seorang guru menjadi sorotan di masyarakat, terlebih-lebih saat sekarang ini.

Seorang guru dituntut untuk profesional dalam mengembangkan dan menyampaikan ilmu yang dimiliki kepada peserta didik dengan segala keterbatasan sarana dan situasi yang dihadapi di lapangan. Mereka dituntut untuk bekerja dengan kualitas yang baik yang dilandasi dengan rasa pengabdian, kecintaan terhadap profesi, kebiasaan melakukan refleksi diri, hingga semangat untuk terus belajar sepanjang hayat.

Seorang guru mengemban amanah dalam mendidik generasi. Tugas guru tidak hanya mengajar secara fisik di dalam kelas, tetapi juga melibatkan batin yang tidak dibatasi sekat-sekat ruang kelas. Pasal 1 ayat 1 UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Aktivitas mendidik tertulis di bagian pertama tugas seorang guru. Bahkan, disebutkan juga bahwa guru adalah seorang pendidik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan dengan penuh tanggung jawab dan sikap amanah. Untuk menjalankan amanah tersebut guru perlu mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang, seorang guru perlu mengeluarkan segala daya dan upaya yang dimilikinya.

Proses pengajaran dan pelatihan dianggap sarana untuk mendewasakan manusia. Tentu saja hal ini membutuhkan sosok guru yang siap lahir batin dalam mengemban amanah mulia ini. Profesi mendidik menjadi profesi yang sangat mulia, di mana amanah dan tanggung jawab menjadi suatu hal yang mutlak juga, profesi yang melahirkan profesi-profesi lainnya. Cikal bakal dokter, insinyur, ahli dagang, dan variasi profesi lainnya berkat jasa seorang guru.

Guru yang bertanggung jawab dan amanah dalam pengabdiannya akan melahirkan generasi sesuai harapan dunia, yaitu generasi yang mampu memenuhi empat pilar pendidikan menurut UNESCO; learning to know (upaya belajar dengan membahas beragam ilmu pengetahuan dan mengaitkannya dengan realitas kehidupan), learning to do (keahlian yang dilatih kepada peserta didik, di mana manfaat dari keahlian tersebut tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, namun juga dirasakan oleh masyarakat sekitar), learning to be (pembelajaran bermakna yang dirasakan peserta didik sehingga menjadikan mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik), dan learning to live together (pembelajar yang sadar pentingnya menghormati perbedaan, menjaga keselarasan, dan toleran terhadap suku bangsa, ras, dan agama yang berbeda untuk mewujudkan kehidupan harmonis antar satu dengan yang lainnya).

Tugas guru adalah mengajar, makna mengajar menurut Depdiknas (2003) bahwa mengajar merupakan proses membangun makna atau kemampuan terhadap informasi dan pengalaman. Menurut Kenneth D Moore mengajar adalah sebuah tindakan dari seseorang yang mencoba untuk membantu orang lain mencapai kemajuan dalam berbagai aspek seoptimal mungkin sesuai dengan potensinya. Sedangkan makna mendidik menurut Menurut Prof. Darji Darmodihar mendidik adalah menunjukkan usaha yang lebih ditujukan kepada pengembangan budi pekerti, semangat, kecintaan, rasa kesusilaan, dan ketakwaan.

Jadi dari kedua definisi di atas maka penulis merangkum ada beberapa tugas yang melekat pada profesi guru agar senantiasa amanah dalam pengabdiannya, yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik bisa dimaknai sebagai sebuah proses membersihkan hati dan jiwa, sementara mengajar adalah mengisi hati dan jiwa dengan ilmu. Jadi ada dua tugas tugas pokok dari seorang guru dalam menghasilkan generasi yang akan menjadi penerus masa depan terbaik bangsa.