Bukan Perawatan Mahal, 2 Benda Ini Jadi Rahasia Kecantikan Tante Ernie di Umur Hampir 50 Tahun

BANGKAPOS.COM - Penampilan Tante Ernie memang tak perlu diragukan meski umurnya sudah tak muda lagi.

Berbekal tubuh aduhai dan paras yang cantiknya paripurna, Tante Ernie tak pernah gagal membius para penggemarnya.

Seperti saat Tante Ernie berpose di negeri Paman Sam, Amerika Serikat.

Tante Ernie saat itu mengenakan baju lengan panjang berwarna hitam dengan aksen kancing sampai ke leher.

Dengan senyum khasnya, Tante Ernie terlihat benar-benar mempesona.

Polesan makeupnya pun begitu flawless di wajahnya.

Pada slide kedua Tante Ernie terlihat berada di dalam ruangan.

Ia berpose mengangkat gelas sambil meminum minumannya.

Tante Ernie di Pantai Pebble, California (Instagram/himynameisernie)

"Happy new year! I wish you all a year filled with good opportunities and prosperity, "tulis Tante Pemersatu Bangsa itu.

Melansir YouTube Malam Malam NET, pemilik nama lengkap Ernie Judojono itu ternyata pernah membongkar rahasia kecantikannya yang jarang diketahui publik.