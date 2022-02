HUT ke-44 SMANSA Sungailiat, Gubernur Babel ajak Siswa Salat Subuh Berjamaah, Bentuk Karakter Siswa

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Gubernur Bangka Belitung (Babel) Erzaldi melaksanakan Salat Subuh berjamaah bersama para siswa/siswi, guru-guru, kepala sekolah dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Babel di Masjid SMAN 1 Sungailiat, Jumat (25/02/2022).

Kedatangan Gubernur Babel, Erzaldi dan rombongan dalam rangka memperingati HUT ke-44 SMAN 1 (SMANSA) Sungailiat, dengan tema ANAGATA atau A New Era Begins At Stage Of Freedom (Era Baru Dimulai Pada Tahap Kebebasan).

Usai Salat Subuh dilanjutkan dengan tausiyah oleh Ustadz Hendi Kurniah.

Kegiatan ini dihadiri Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungErvawi, Kepala SMAN 1 Sungailiat Efri Rantos, Kepala Samsat Sungailiat Yeri, para alumni dan tamu undangan lainnya.

Gubernur Bangka Belitung (Babel) Erzaldi melihat hasilm karya kuliner siswa saat [erayaan HUT ke-44 SMANSA Sungailiat bersama para siswa/siswi, guru-guru, kepala sekolah dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Babel di Masjid SMAN 1 Sungailiat, Jumat (25/02/2022) (Bangkapos.com/Edwardi)

Usai kegiatan di dalam Masjid SMAN 1 Sungailiat, Erzaldi menghadiri lomba kuliner sarapan pagi diikuti para siswa, pameran produk Green House Team (GHT), hasil kreasi kain batik, dan pertunjukkan seni dan musik, atraksi paskibra Baruna SMAN 1 Sungailiat dan berbagai pertunjukan lainnya.

Erzaldi juga ikut serta menyumbangkan suara emasnya bernyanyi bersama guru dengan iringan musik band android yang dimainkan para guru.

Ia sempat menantang para siswa SMAN1 yang bisa tampil memainkan alat musik band asli dan ia bersedia jadi vokalisnya.

Bila tantangan ini berhasil Erzaldi akan memberikan hadiah seperangkat alat musik band untuk SMAN 1 Sungailiat.

Setelah melakukan berbagai persiapan, akhirnya tantangan Erzaldi ini berhasil dilakukan para siswa yang disambut sorak sorai para siswa.

Puncak acara HUT ke-44 SMANSA Sungailiat ini ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Kepala Sekolah SMANSA Sungailiat, Efri Rantos diserahkan kepada Gubernur Babel, Erzaldi. Selanjutnya potongan nasi tumpeng tersebut diserahkan Erzaldi kepada Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ervawi.