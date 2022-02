Melati Erzaldi Sambut Menteri Sandi di Pulau Belitung

Melati Erzaldi menyambut Menteri Sandi di Base Ops Lanud HAS Hanandjoeddinn Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Sabtu (26/2/2022).

BELITUNG - Dewan Pembina Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Melati Erzaldi mendampingi Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah, menyambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) RI di Base Ops Lanud HAS Hanandjoeddinn Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Sabtu (26/2/2022).

Menteri Sandi (panggilan akrabnya) tiba menggunakan pesawat komersial, Batik Air pada pukul 10.40 WIB di Bandara H AS Hanandjoeddin Belitung.

Cukup padat jadwal yang diagendakan selama dua hari berada di Negeri Laskar Pelangi.

Setidaknya 3 geosite kebanggaan Pulau Belitung akan dikunjungi Menparekraf yang juga adalah Founder OK OCE. OK OCE yang juga begitu dekat dengan masyarakat pelaku usaha di Babel, sejak ditandatanganinya MoU antar pemerintah daerah dan OK OCE,

UMKM di Babel pun banyak mendapat pendampingan dan pelatihan hingga sukses mengenalkan produk asli Babel ke kancah nasional hingga internasional.

Menteri Sandi pun dijadwalkan akan mengadakn pertemuan dengan pelaku usaha dan organisasi-organisasi pelaku usaha di Belitung. hingga dirinya kembali lagi ke Ibu Kota yang terjadwal Minggu siang.

Selain itu, memastikan persiapan G20 Pulau Belitung sebagai tuan rumah, menjadi alasan juga bagi Menteri Sandi untuk segera ke Pulau Belitung, untuk menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat dan pelaku usaha agar siap dipasarkan dalam rangkaian G20. Karena Gekrafs di bawah Kemenparekraf diberi amanah, untuk rumah utama ekonomi kreatif penyelenggaraan G20.

"Seperti biasa, kami akan selalu mengalungkan syal bermotif batik asli Pulau Belitong," kata Melati Erzaldi saat menyambut sahabatnya ini di landasan pesawat.

Melati Erzaldi sempat melaporkan secara singkat, bahwa perwakilan OK OCE untuk Pulau Belitung sangat aktif membina UMKM, dilatih dan dikawal hingga produknya lebih sempurna.

Punya misi dan visi yang sama dua sahabat ini memiliki kepedulian aktif terhadap ekonomi kreatif, pariwisata dan tentunya pelaku usaha (UMKM).

"Saya dikawal dari jakarta sampai di Belitong, sama anak-anak Pak Gubernur," ungkap Menteri Sandi yang turun pesawat bersama dengan putra dan putri Gubernur Erzaldi Rosman.

Di ruang utama Base Ops Lanud Belitung, Menteri Sandi sempat mencicipi panganan yang disajikan, Mie Belitong, bersama Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, Danlanud beserta istri dan para Deputi Kemenparekraf.

Usai rangkaian sambutan ini, Menteri Sandi bersama rombongan melanjutkan agenda kunjungan ke Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. (*)

Penulis : Nona

Foto : Iyas Zi

Editor : Imelda