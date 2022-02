Alasan Chef Arnold Mundur dari MasterChef Indonesia, Sebut Akan Kembali ke Rumah Kedua

BANGKAPOS.COM - Acara MasterChef Indonesia Season 9 berlanjut. Namun ada kabar dari salah satu jurinya yang membuat warganet bersedih.

Ternyata, Chef Arnold umumkan pengunduran dirinya dari MasterChef Indonesia.

Hal itu disampaikan Chef Arnold melalui Twitter pribadinya pada Jumat (25/2/2022).

Chef Arnold menuliskan salam perpisahan kepada program kompetisi memasak yang sudah bersamanya hampir satu dekade.

Dalam unggahannya, tampak Chef Arnold sedang berada di galeri MasterChef Indonesia dan melakukan swafoto bersama Chef Juna.

Keduanya terlihat menggenakan setelan jas warna senada.

Pada caption foto, Chef Arnold mengucapkan selamat tinggal pada MasterChef Indonesia yang telah menjadi bagian dari kariernya.

"Selama hampir 10 tahun hidup saya, MCI telah menjadi bagian dari karir saya," tulis @ArnoldPoernomo.

Ia mengaku akan istirahat dan pulang ke rumah keduanya yang berada di Sydney, Australia.

"Dan inilah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal dan istirahat dan waktu untuk pulang ke rumah kedua saya di Sydney," tulis @ArnoldPoernomo.

Pria 33 tahun ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton setia dan akan terus mendukung kesuksesan Masterchef Indonesia.

Chef Arnold juga mengucapkan terima kasih kepada penonton dan tim yang telah membesarkan namanya.

"Terima kasih semuanya baik penonton maupun tim, banyak cinta dan sukses buat kalian semua," tulis @ArnoldPoernomo.

Dalam unggahan foto, tampak narasi salam perpisahan yang ia tujukan pada Chef Juna.

"Time to say good bye soon...Sydney here i come @junarorimpandeyofficial," tulis @ArnoldPoernomo.

Unggahan Chef Arnold di Twitter mendapat banyak respon dari warganet.

Bahkan, ada yang menanyakan siapa yang akan menggantikannya kelak.

Profil Chef Arnold

Chef Arnold awalnya hanya menjadi juri bintang tamu pada acara MasterChef musim ketiga, hingga akhirnya menggantikan Chef Juna pada musim berikutnya.

Pria kelahiran Surabaya ini sudah menyukai bidang masak sejak usia 14 tahun.

Arnold kecil pernah tinggal di Sydney Australia dan pernah bekerja sebagai pencuci piring salah satu restoran di sana.

Chef Arnold merupakan keluarga yang kaitannya erat dengan bidang masak, sang ibu adalah seorang koki yang berasal dari Manado namun sudah lama tinggal di Kupang, begitupun sang nenek adalah seorang koki juga pemilik restoran.

Wajar jika kecintaannya terhadap masak mengantarkannya menjadi koki professional karena sang adik pun mengikuti jejak sang kakak menjadi kontestan MasterChef Australia season 7.

Lantas siapa penggantinya?

Pamitnya Chef Arnold dari Masterchef Indonesia pun menuai banyak pertanyaan sekaligus spekulasi terkait penggantinya.

Melansir cuitan balasan di twitter Chef Arnold, ada netizen yang mengusulkan untuk Lord Adi mengambil alih posisi juri.

"Arnold Out, Lord Adi in" cuit @miniscr****

Spekulasi netizen terkait Lord Adi menjadi juri pun makin kuat.

Ini karena Lord Adi muncul dalam unggahan terbaru dari akun instagram Masterchef @masterchefina

"Spoiler salah satu tantangan minggu ini, buat yang paham aja. Oh ya Lord @adi.mci8 gak jadi bintang tamu kok"

Lord Adi sendiri tentu bukan sosok asing bagi pecinta tayangan Masterchef Indonesia.

Ia merupakan kontestan musim lalu yang ikonik.

Bahkan, Lord Adi sempat disebut tolak tawaran untuk menggantikan Chef Juna.

Tawaran itu ditolak Lord Adi, lantaran memiliki beberapa pertimbangan.

Artikel ini telah tayang di Banjarmasinpost.co.id