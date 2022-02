Promo Hoki Tunas Honda Jebus

ist/Dok. Honda

Untuk tipe Cub (Revo, Supra X) mendapat diskon up to 1,3 jutaan untuk Supra X. Untuk motor tipe Matic (Vario, Beat, Genio, Scoopy, PCX) mendapat diskon up to 1,7 jutaan untuk PCX. Untuk motor tipe sport (GTR150, CB150X, CB150R) mendapat diskon up to 2.3 jutaan untuk CB150R.