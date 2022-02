Maria Vania Murka Namanya Disebut Mantan Bintang Film Dewasa, Sebut Nama Baiknya Tercemar

BANGKAPOS.COM - Artis sekaligus presenter, Maria Vania mengaku kesal lantaran disebut mantan bintang film dewasa oleh sebuah media.

Dalam artikel, yang sebenarnya dirujuk adalah Ozawa yang mana merupakan mantan artis film dewasa di Jepang.

Di gambar depan artikel juga sudah menampilkan Maria Ozawa atau yang sering disebut Miyabi ini, bukan Maria Vania.

Vania lantas mengaku kesal lantaran tak ada permintaan maaf maupun balasan via DM (direct message) maupun email.

Ia pun sampai-sampai harus me-repost unggahan Deddy Corbuzier yang telah lebih dulu mengangkat berita itu ke akun Instagramnya.

"HAH @maria_vaniaa are you okay?? @vickyprasetyo777 Jangan lah ganggu aset bangsa.. ahahaha Buat media nya..... BRO..BRO!!!! BROOO!!!!!," tulis Deddy Corbuzier.

Sementara Maria Vania meminta permintaan maaf lantaran merasa nama baiknya tercoreng.

"Thank you mas @mastercorbuzier udah post, awalnya gamau blow up tapi kesel juga dari pagi gada permintaan maaf dan jawaban dari media tsb baik via email maupun DM." keluh Maria Vania.

Kok bisa ya baru kali ini ada media salah tulis sampai bisa pencemaran nama baik?

Menurut kalian gimana?" ungkapnya.