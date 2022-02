Melatih Hard Skill dan Soft Skill Selama Praktik Kerja Lapangan

EKONOMI ASEAN (MEA) pada tahun 2016 mulai memberlakukan adanya arus bebas tenaga kerja terampil. Hal tersebut menandakan bahwa setiap warga negara yang termasuk anggota ASEAN yang memiliki keterampilan tertentu dapat dengan mudah masuk dan keluar dari satu negara ke negara lain untuk memperoleh pekerjaan. Jika para tenaga kerja tidak menyikapi ini dengan baik maka mereka akan kalah bersaing dengan tenaga kerja terampil di negara-negara ASEAN lainnya.

Pendidikan kejuruan atau yang dikenal dengan sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan yang menyiapkan lulusan siap bekerja dan kompeten di bidangnya. Mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) merupakan tujuan sekaligus keberhasilan bagi lembaga pendidikan kejuruan.

Akuntabilitas (pertanggungjawaban) tertinggi dari penyelenggaraan lembaga pendidikan kejuruan adalah tingginya keterserapan lulusan di dunia kerja. Melalui konsep link and match di mana pembelajaran dilakukan di dua tempat yaitu di sekolah dan industri, diharapkan mampu mengatasi kesenjangan antara mutu lulusan dengan tuntutan dunia kerja agar lulusan pendidikan menengah kejuruan memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

Pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan pembangunan karakter peserta didik sebagai hasil sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Proses tersebut memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi kemampuan yang makin lama makin meningkat dalam sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan nilai-nilai karakter yang diperlukan untuk kehidupan dirinya dan kehidupan bermasyarakat pada umumnya, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia.

Setelah peserta didik memperoleh bekal kompetensi keahlian dan penguasaan soft skill, peserta didik diberi kesempatan untuk mengaplikasikan ke dalam dunia kerja/industri yang sesungguhnya melalui kegiatan praktik kerja lapangan (PKL). PKL merupakan kegiatan kerja nyata yang dilakukan peserta didik di industri yang disesuaikan dengan bidang keahlian atau program keahlian yang dimiliki peserta didik di sekolah.

Heijke (2002:1) 6 mengatakan bahwa "...additional learning by training and job experience is needed to improve or adjust the initial competencies acquired during education". Artinya bahwa tambahan belajar dengan pelatihan dan pengalaman kerja dibutuhkan untuk meningkatkan atau menyesuaikan kompetensi awal yang diperoleh selama pendidikan.

Menumbuhkan jiwa wirausaha

Penulis merupakan guru SMKN 1 Kelapa mengampu mata pelajaran guru produktif Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Berkaitan dengan pernyataan tentang PKL dan Industri Dunia Kerja ( IDUKA) maka setiap peserta didik yang memilih bersekolah di SMK wajib mengikuti kegiatan PKL. PKL yang dilakukan oleh Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMKN 1 Kelapa tersebar di beberapa kabupaten di Pulau Bangka yang bergerak di industri maupun UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) pengolahan pangan (hasil pertanian).

Praktik kerja lapangan pada dunia usaha bisa memperbaiki soft skill, hard skill, dan menumbuhkan jiwa wirausaha peserta didik yang belum optimal didapatkan pada saat pembelajaran di sekolah sehingga diharapkan lulusan SMK tidak menambah jumlah pengangguran yang ada di Indonesia.

Bukan rahasia umum bahwa bekerja di sebuah industri pengolahan pangan, perkantoran, atau instansi soft skill sangat dibutuhkan sehingga menunjang kinerja yang diinginkan sesuai dengan standar yang terdapat pada perusahan atau instansi tersebut. Berbicara tentang soft skill dan hard skill, terlebih dahulu kita harus paham dengan ranah soft skill. Soft skill sering diartikan keterampilan seseorang dalam mengontrol diri sendiri serta kecakapan dalam berhubungan dengan orang lain agar kerja menjadi optimal.