Harga Tas Kim Tae Ri di Drama Twenty Five Twenty One Capai Puluhan Juta, Perankan Karakter Anak SMA

Perankan Karakter Anak SMA, Harga Tas Kim Tae Ri di Drama Twenty Five Twenty One Capai Puluhan Juta!

BANGKAPOS.COM - Salah satu yang ikuti drama Twenty Five Twenty One yang diperankan Kim Tae Ri dan Nam Joo Hyuk?

Seperti diketahui dalam drama Twenty Five Twenty One, Kim Tae Ri berperan sebagai Na Hee Do yang merupakan anak SMA serta altet Anggar dengan karakter energik.

Selain karakternya yang mencuri perhatian, gaya fashion Na Hee Do juga menarik untuk diulas.

Na Hee Do yang ceria kerap terlihat mengenakan busana kasual sedikit boyish namun tetap memperlihatkan sisi feminin sebagai perempuan.

Menarik perhatian, ternyata fashion item yang dikenakan Na Hee Do sebagai anak SMA bukan dari sembarang brand

Bahkan harga tas sekolah Na Hee Do diprediksi mencapai puluhan juta rupiah, yuk lihat modelnya!

Sudah tahu belum sih kalau usia Kim Tae Ri tahun ini sudah mencapai 31 tahun?