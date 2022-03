Tampil Beda, Intip Pesona Maria Vania Setelah 1 Bulan Sulam Bibir, Selfie di Mobil Jadi Incaran

BANGKAPOS.COM - Maria Vania baru-baru ini merubah penampilannya.

Presenter acara Take It or Leave It itu melakukan treatment sulam bibir agar bibir tipisnya lebih berbentuk serta pink merona.

Hal itu diketahui dari unggahan terbarunya di Instagram @maria_vaniaa.

Dalam foto itu, Vania memperlihatkan foto selfienya di dalam mobil.

Ia memamerkan bibir yang baru 1 bulan disulam kepada para penggemarnya.

Bibir Maria Vania pun tampak lebih berisi dan merona.

Ia mengatakan tak perlu lagi repot-repot menggunakan lipstik seperti keterangan di caption foto.

Pada potret itu Maria Vania melayangkan pose tanpa ekspresi agar memperlihatkan keseluruhan bentuk bibirnya.

Sebuah kacamata hitam melengkapi penampilannya meski sedang berada di dalam mobil.

Ia tampak sudah rapi dengan atasan model shoulder off itu.