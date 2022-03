Sebulan Jelang Puasa Harga Barang Pokok di Bangka Belitung Alami Kenaikan, Ternyata Ini Penyebabnya

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sebulan menjelang bulan puasa, sejumlah harga barang pokok merangkak naik. Terutama dari kebutuhan dapur seperti minyak goreng, tempe tahu, daging sapi hingga gas elpiji non subsidi.

Kabid pengendalian perdagangan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Bangka Belitung, Fadjri Djagahitam, mengatakan sejumlah barang kebutuhan mengalami kenaikan karena beberapa faktor.

"Seperti harga elpiji non subsidi itu, oleh pemerintah diserahkan ke mekanisme pasar. Jadi, pertamina menentukan harga non subsidi berdasarkan harga perekonomian di dunia ada kenaikan minyak gas. Sehingga pertamina menjual non subsidi Rp 15.500 perkilogram," kata Fadjri kepada Bangkapos.com, Rabu (2/3/2022).

Selain itu, Fadjri mengatakan mekanisme pasar juga menjadi pengaruh kenaikan sejumlah barang kebutuhan.

"Termasuk pengaruh dari harga minyak dan gas dunia yang meroket karena dampak perang Ukraina dan Rusia. Kemudian hukum ekonomi, misalnya di pasar ketika jeruk 10 kilo dibeli banyak, otomatis harus dibagi rata-rata. Akibatnya, menjadi mahal, karena kebutuhan masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, terkait banyaknya keluhan isi gas non elpiji cepat habis, harus dilaporkan ke kantor disperindag di kabupaten/kota atau Pemprov Babel secara resmi.

"Apabila konsumen mengeluh dalam membeli gas elpiji non subsidi, harganya mahal dan isinya kadang tidak sesuai dengan berat bersihnya. Jadi laporkan saja ke kami, kami akan memanggil pihak agen, terkait laporan konsumen yang melaporkan secara resmi," jelasnya.

Lebih jauh, Fadjri mengakui bahwa selain gas non subsidi naik harga, komoditi lainya juga mengalami hal serupa, seperti kacang kedelai hingga daging sapi.

"Jadi beberapa komoditi mengalami kenaikan, masyarakat sebagai konsumen harus bijak. Artinya, dalam keadaan serba naik ekonomi dunia naik, dan belanja daya beli masyarakat naik karena kecenderungan ekonomi membaik," lanjutnya.

Menurutnya, posisi penjual saat ini juga terhimpit, karena harga jual yang tinggi berpengaruh terhadap daya beli oleh konsumen.