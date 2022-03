Kenaikan Harga Elpiji Non Subsidi Dikhawatirkan Picu Lonjakan Permintaan Gas Bersubsidi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kenaikan harga elpiji nonsubsidi sejak 27 Februari 2022 dikhawatirkan akan berimbas pada kenaikan permintaan gas bersubsidi (ukuran 3kg).

Dalam tiga bulan terakhir, telah terjadi dua kali kenaikan harga LPG non subsidi untuk ukuran 5,5 kg dan 12 kg.

Jika sebelumnya naik seharga Rp11.500 per kilogramnya menjadi Rp13.500 per kilogram pada Desember 2021, dan kini naik lagi menjadi Rp15.500 per kilogram.

Dosen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bangka Belitung (UBB) sejaligus Ketua ISI Babel Fitri Ramdhani Harahap menyebut, kenaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) oleh Pertamina tentu saja akan memicu reaksi masyarakat karena LPG ini telah menjadi kebutuhan dasar sehari-hari.

"Kenaikan ini tentu akan berpengaruh pada pola konsumsi atau perilaku dalam membeli, dengan naiknya harga maka konsumen dalam hal ini masyarakat tentu akan beralih ke LPG yang menurut mereka lebih murah," kata Fitri kepada Bangkapos.com, Kamis (3/2/2022).

Menurutnya, hal demikian sangat lumrah karena mencerminkan rasionalitas yang bersifat formal dalam tindakan ekonomi, yaitu akan bertindak seefisien mungkin memilih harga yang paling mungkin dijangkau dalam kondisi kenaikan harga.

Kata Fitri, kewenangan untuk menaikkan harga ditentukan oleh PT Pertamina (Peresero) selaku badan usaha niaga LPG namun tentu saja dengan pertimbangan dari pemerintah.

"Kenaikan harga ini mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas yaitu kenaikan harga liquefied petroleum gas (LPG) di pasar global karena sebagian besar LPG di Indonesia (70%) adalah produk impor. Jika kenaikan harga di pasar global tidak diikuti oleh penyesuaian harga di dalam negeri maka beban subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah akan besar," jelasnya.

Dengan demikian, dia mengatakan langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah menyusun kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penggunaan anggaran sehingga dapat memberikan alternatif harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat

"Data masyarakat yang mengkonsumsi LPG menunjukkan kurang lebih 52% masyarakat yang tinggal di pedesaan sangat tergantung pada LPG 3 kg dan kurang lebih 82% masyarakat yang tinggal di perkotaan juga sangat tergantung pada jenis LPG ini. Artinya kenaikan harga LPG non subsidi tentu akan membebani masyarakat," bebernya.

"Sebab efektivitas LPG subsidi yang harusnya dinikmati masyarakat kurang mampu belum berjalan dengan baik. Meskipun terlihat pengawasan penjualan LPG subsidi di pangkalan-pangkalan namun tidak semua murni ditujukan untuk masyarakat miskin," ungkap Fitri.

