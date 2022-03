Video 15 Detik Maria Vania Bikin Kelimpungan, Pakai Kacamata Disebut Mirip Cewek di Film Jepang

BANGKAPOS.COM - Memiliki paras oriental, tak jarang membuat Maria Vania disebut mirip cewek-cewek di film Jepang.

Seperti saat ia mengunggah video singkat di TikTok-nya.

Presenter acara 'Take It or Leave It' ini pun lagi-lagi membuat warganet kelimpugan.

Ia sempat mengunggah video yang damage-nya beneran gak main-main.

Vania tampak berpura-pura jadi cewe kantoran dengan outfit lengkap berupa kemeja ketat.

Tak kehabisan cara untuk menggoda followersnya, kemeja itu sengaja tidak dikancing sampai habis.

Baju dalamnya berwarna merah pun menerawang kelihatan dibalik kemejanya itu.

Maria Vania pakai filter poni (TikTok/mariavaniamv)

Ia awalnya terlihat mengetik dari samping.

Tak lama kemudian Vania menoleh dan mengibaskan rambut panjangnya kedepan.

Presenter Take It or Leave itu lantas menutup dahinya dan tiba-tiba filter poni sudah terpasang di wajahanya.