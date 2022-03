Video 12 Detik Artis Maria Vania Bikin Ngilu, Ditonton 2,2 Juta Kali

BANGKAPOS.COM - Maria Vania lgi-lagi membuat warganet ngilu melihat aksinya.

Bukan karena tampil dengan pose menantang, Maria Vania mengunggah video peregangan yang memperlihatkan kelenturan badannya.

Wanita kelahiran Bandung itu memang kerap berbagi tips-tips sederhana seputar olahraga.

Termasuk gerakan stretching agar badan lentur dan tidak pegal-pegal.

Terbaru, ia mengunggah video meregangkan badannya di kusen pintu sebagai sanggahan.

Maria Vania tampil lengkap dengan sportwear berwarna cokelat siap memulai gerakannya itu.

Rambut panjangnya kali ini dibiarkan tergerai bebas.

Ia mulanya bersender sambil memegang kusen pintu dari belakang.

Perlahan-lahan, presenter Take It or Leave It itu memajukan badannya.

Kakinya sedikit menjinjit dengan kepala yang dimundurkan hingga terlentang.