Bukan Nadif Zahiruddin, Anya Geraldine Malah Tulis Ini di Gembok Cinta yang Dipasangnya di Paris

BANGKAPOS.COM -- Anya Geraldine melakukan ritual yang kerap dilakukan orang-ornag ketika mengunjungi Paris Prancis. Ini dilakukannya saat melawat ke Monmartre, Paris.

Anya memasang gembok di pagar kawat di tangga Monmartre, Paris.

Jika banyak orang menulis namanya dan kekasihnya, Anya Geraldine melakukan hal berbeda.

Pada gembok itu tertulis "pasang gembok dulu for me and my future," tulis Anya Geraldine.

Pada gembok itu tak ada nama Nadif Zahiruddin yang saat ini menjalin kisah cinta dengan sang aktris.

Bukit Montmartre sangat terkenal dengan keromantisannya/

Salah satu yang paling unik di bukit itu adalah adanya gembok cinta.

Wisatawan yang datang bisa memasang gembok cinta bertuliskan namanya masing-masing.

Konon, jika menuliskan nama kita dan pasangan, maka hubungan asmara itu bakal langgeng.

Di lokasi itu, Anya tak melewatkan kesempatan untuk menempatkan gembok cinta di salah satu area yang disediakan.

