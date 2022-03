Foto Maria Vania Pamer Perut Disorot, Captionnya Bikin Salah Fokus Langsung Banjir Komentar

BANGKAPOS.COM - Bukan hal yang diragukan jika unggahan Maria Vania di Instagram selalu menyedot perhatian banyak orang.

Wanita berumur 30 tahun itu memang sosok yang lumayan dicari-cari di timeline.

Hal itu lantaran pose-pose Vania yang begitu ciamik serta outfit yangdipakainya tak jarang membuat para pria khususnya tak berkedip.

Seperti unggahan terbarunya, mojang Bandung itu kembali mengunggah pose saat sedang liburan.

Ia berpose dengan latar belakang hehijauan dan gunung.

Meski backlight, bentuk wajah Maria Vania membentuk siluet yang apik.

Hidung mancungnya tergambar jelas di kamera, lantaran pose artis itu yang menyamping.

Wajahnya pun hampir ditutup setengah gara-gara sebuah kacamata hitam besar bertengger melindungi matanya.

Untuk outfit, wanita yang digosipkan dekat dengan Billy Syahputra itu tampil menggoda dengan crop top berwarna biru.

Perutnya yang ramping lagi-lagi dipamerkan presenter Take It or Leave It itu.