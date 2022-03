Harga Pelet Ikan Melambung, Peternak Lele pun Mengeluh  

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Peternak lele mengeluhkan kenaikan harga pelet lele yang terjadi secara bertahap sejak bulan Februari 2022 lalu. Padahal pelet masih menjadi satu-satunya pakan utama bagi lele. Meski demikian, tingginya kebutuhan akan pelet, terutama pada masa panen dinilai tidak sebanding harganya yang perlahan-lahan beranjak naik.

Misalnya yang dirasakan oleh Ari Arpandi yang merupakan Ketua Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) di Kelurahan Arung Dalam, Koba, Bangka Tengah.

Bersama dengan anggota Pokdakan lainnya, Ia membudidayakan ikan lele dan ikan gurame untuk di jual kembali. "Memang ada terjadi kenaikan harga pelet sejak bulan Februari lalu dan kenaikannya juga cukup signifikan," kata Ari kepada Bangkapos.com, Senin (7/3/2022).

Budidaya ikan lele miliknya menurut Ari, 100 persen mengandalkan pakan berupa pelet. Diakuinya, menjelang masa panen, akhir-akhir ini pihaknya bisa menghabiskan hingga 30 kg pelet untuk 4 hari.

"Harga pelet lele ini naiknya terjadi setiap pekan. Biasanya harga per 30 kg itu sekitar Rp300 ribu, sekarang jadi naik secara bertahap, yakni berkisar antara Rp10 ribu hingga Rp30 ribu," ujarnya.

Adapun jenis-jenis pupuk yang biasa kelompoknya pakai adalah jenis provite 781-2 yang saat ini harganya menjadi Rp367 ribu per karung 30 kg, pf800 menjadi Rp189 ribu per karung 10 kg dan pf1000 menjadi Rp179 ribu per karung 10 kg.

Tingginya harga pelet membuat biaya produksi semakin bertambah yang kemudian berujung pada kenaikan harga lele itu sendiri.

Oleh karena itu, kelompoknya melakukan berbagai upaya untuk mensiasati hal tersebut, salah satunya adalah dengan membuat pakan alternatif dengan cara pembibitan pakan dan fermentasi pakan, serta membuat produk olahan lele bumbu atau dikenal dengan lele ungkep. "Terpaksa kami harus menaikkan harga jual lele dan membuat pakan alternatif," katanya.

Terpisah, Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah, Chazwir Chaidir menuturkan, pihaknya masih terus mencari solusi secara kontinyu dalam mendukung produksi ikan lele di Kabupaten Bangka Tengah.

Selain memastikan ketersediaan benih ikan lele di Balai Benih Ikan (BBI) maupun di Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang ada di setiap kecamatan, kenaikan harga pakan lele juga patut menjadi atensi.

"Untuk menjaga stabilitas budidaya ikan lele disaat harga pelet sedang naik seperti ini, kami mendorong pembudidaya untuk menggunakan pakan rakyat, yaitu pakan yang diproduksi secara mandiri oleh masyarakat.

Kami pastikan harganya lebih murah, sehingga bisa menekan biaya produksi yang membengkak," ucap Chazwir.

Tak hanya itu, pihaknya juga mengimbau para pembudidaya untuk menggunakan benih lele yang lebih besar guna memangkas lamanya waktu pemeliharaan sehingga biaya produksi dapat diminimalisir. (Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)