IAIN SAS Bangka Belitung Gelar Sosialisasi PMB ke SMA IT At-Toybah Balunijuk

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurahman Siddik (SAS) Bangka Belitung (Babel) secara masif terus melakukan kegiatan Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) untuk menjaring calon mahasiswa baru.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr Rusydi Sulaiman, M.Ag mengatakan seiring semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap IAIN SAS Bangka Belitung yang ditandai dengan meningkatnya animo calon mahasiswa baru yang mendaftar ke IAIN SAS Babel, ujar Rusydi, Senin (7/3/2022).

Untuk Tahun Akademik 2022/2023, IAIN SAS Bangka Belitung membuka penerimaan Mahasiswa baru melalui tiga jalur yakni, Jalur SPAN PTKIN, UM-PTKIN dan Mandiri. Jadwal SPAN dan UM-PTKN kita mengikuti sesuai jadwal Nasional yakni Pengisian PDSS mulai Tanggal 7 hingga 28 Februari 2022.

Pendaftaran Calon Mahasiswa pada Tanggal 4- 31 Maret 2022. Pengumuman Hasil Seleksi 15 April 2022 Jalur SPAN link pendaftaran span-ptkin.ac.id , untuk Jalur UM PTKIN pendaftaran dibuka pada tanggal 25 April- 4 Juni 2022 dengan link pendaftaran um-ptkin.ac.id dan untuk Jadwal mandiri tanggal 6 Juni -8 Juli 2022 link pendaftaran pmb.iainsasbabel.ac.id

Sementara itu pemaparan materi yang di sampaikan Koordinator PMB IAIN SAS Bangka Belitung Kusnadi, S.Kom., M.M. Pemaparan dilakukan secara bergantian oleh seluruh anggota tim sosialisasi.

Materi yang disampaikan antara lain informasi seputar kampus, program studi, fasilitas kampus, info beasiswa, biaya perkuliahan, Untuk pengembangan bakat dan minat Mahasiswa bisa mengikuti UKM (unit kegiatan mahasiswa) dan UKK (unit kegiatan khusus), hingga penyampaian informasi mengenai tata cara pendaftaran secara online.

“Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan siswa-siswa dapat menambah informasi mengenai perguruan tinggi kepada peserta didik dan menarik minat perserta didik untuk menjadikan IAIN SAS Bangka Belitung kampus pilihan mereka nantinya," katanya.

Sementara itu, Kepala SMA IT AT-Toybah Amir Suhada, M.A menyatakan sangat berterima kasih atas kunjungan tim sosialiasi IAIN SAS Bangka Belitung ke sekolahnya.Siswa kelas 11 Dan 12 , informasi tersebut sangat bermanfaat. Paling tidak, siswa akan memperoleh gambaran mengenai perguruan tinggi yang akan dipilihnya selepas lulus dari sekolah," kata Amir.

Amir berharap siswa lulusan SMA IT AT -Toybah kelak akan banyak melanjutkan ke IAIN SAS Bangka Belitung dan diterima sebagai mahasiswa. "Semoga kunjungan silaturahmi Tim Sosialisasi PMB IAIN SAS Bangka Belitung ke SMA IT AT Toybah ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua," harapnya. (*)