Begini Cantik dan Anggunnya Prilly Latuconsina ketika Kenakan Kebaya saat Kondangan

BANGKAPOS.COM---Berbicara tentang sosok Prilly Latuconsina tentunya tak pernah berhenti menjadi sorotan.

Bagaimana tidak selain memiliki paras cantik, artis kelahiran 15 Oktober 1996 ini memiliki segudang prestasi.

Baik itu prestasi di dunia entertaiment maupun di dunia pendidikan.

Seperti diketahui, Prilly Latuconsina merupakan salah satu aktris berbakat Tanah Air.

Wanita kelahiran 1996 itu bahkan kerap kali wara-wiri di layar televisi membintangi berbagai judul sinetron hingga film layar lebar.

Tak hanya piawai berakting, aktris yang pernah dikabarkan dekat dengan Aliando ini bahkan juga piawai bernyanyi.

Gadis 25 tahun ini juga berhasil meraih best of the best graduate saat menyelesaikan kuliah S1nya dan berhasil mendapatkan beasiswa S2.

Tidak hanya itu, Prilly juga dinilai sosok wanita yang terbilang kuat dan berani.

Buktinya baru-baru ini dirinya berani mengkritik PSSI atas kinerja wasit yang penuh kejanggalan dan kontroversi di liga 3 Indonesia 2021-2022.

Prilly juga dikenal sebagai artis yang kerap mempromosikan dan mencintai budaya Indonesia.

Baca juga: Apa Itu Afiliator Binomo? Mampu Buat Doni Salmanan Kaya Mendadak, Hingga Sawer Reza Arap Rp1 Miliar

Baca juga: Tinggal 10 Bulan Lagi Status Pegawai Honorer Dihapus, Sopir dan Penagih Pajak Tak Bakal Jadi PNS