Menangis Sesali Perbuatan, Eka: Nyesal Pak, Ku Khilaf Karena Kesal dan Cemburu

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Eka Yulinda (20) pelaku penganiyaan bayi hingga tewas mengaku menyesal. Eka ditemui di Polres Bangka Rabu (9/3/2022) bahkan menangis tersedu sedu.

Eka menganiaya MF bayi berumur 3,5 bulan anak kekasih sesama jenisnya. "Nyesal pak ku khilaf karena kesal dan cemburu," kata Eka

Eka mengaku usai kejadian meminta maaf kepada ET ibu dari MF. "Kupeluk dia (ET) minta maaf kusayang dia pak," kata Eka.

MF bayi 3,5 bukan yang dianiaya oleh Eka adalah anak dari AT (18) adalah kekasih sesama jenis. Menurut Eka ia sudah pacaran dan tinggal serumah di kontrakan bersama ET.

Selama serumah dirinya melarang ET bekerja karena fisiknya lemah. Eka banting tulang bekerja apa saja mencari uang. Temasuk belakangan menjadi pelimbang pasir timah.

Sekitar 4 bulan lalu mendekati kelahiran Eka baru tahu ET hamil. Eka terus mendesak ET memberitahu siapa yang menghamili namun ET berkeras adalah perbuatan sang pacar yang sudah pulang ke Medan.

"Dia terus ngaku mantan pacarnya yang sekarang di Medan saya dak percaya soalnya sudah laama mereka dak betemu," kata Eka

Eka kemudian melanjutkan pertengkaran pun sering terjadi hingga kemudian bayi lahir 3,5 bulan lalu berjenis kelamin laki laki diberi nama MF.

Namun dirinya tetap menghidupi ET dan sang bayi walapun tetap mempertanyakan siapa ayah bayi tersebut.

"Beli susu, pampes, makan semua saya yang tanggung," kata Eka