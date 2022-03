Namanya Pernah Viral Berkat Indonesian Idol, Gabe Wely Kini Rambah Bisnis Investasi Digital

BANGKAPOS.COM - Nama Gabe Wely pernah viral berkat Indonesian Idol.

Gagal lolos di ajang pencarian bakat, kini kabarnya Gabe Wely rambah bisnis investasi digital.

Gabe Wely merupakan mantan calon kontestan Indonesian Idol

Saat audisi, tingkah Gabe Wely sampai membuat juri Indonesian Idol melongo.

Bukan karena suara emas, Gabe Wely membuat juri Indonesian Idol melongo karena tingkahnya.

Pria bernama asli Trio Sasmita Pangabean inipun sukses menjadi buah bibir publik karena aksinya yang kocak saat audisi.

Pria yang bekerja jadi sopir angkot ini lebih dikenal dengan sebutan Trio Gabe, seperti perkenalannya kepada para juri.

"Panggilan Gabe, ganteng bener," kata Wely saat ditanya Armand Maulana.

Saat audisi, Gabe menyanyikan dua buah lagu, yakni lagu ciptaannya "Ok Ok Ok" dan 'lagu Barat dari Wely'.

"Saya bisa nyanyi lagu Barat. Lagunya Wely," celetuk Gabe beberapa waktu lalu saat audisi.