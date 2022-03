Tante Ernie Ungkap Sang Suami Murka Gegara Julukan Pemersatu Bangsa, Hingga Larang Main Instagram

BANGKAPOS.COM - Mendapat julukan sebagai Tante Pemersatu Bangsa, ternyata pernah menjadi bumerang bagi seorang Tante Ernie.

Betapa tidak, julukan itu membuat sang suami sempat murka.

Hal itu disampaikan langsung oleh Tante Ernie di kanal YouTube Melaney Ricardo.

Kala itu Melaney menanyakan pendapat anak-anak Tante Ernie melihat aksi sang ibu yang kerap umbar keseksian di Instagram.

"Gimana anak lu ngeliat emaknya, cause you're sexy in your age?" tanya Melaney.

Tante Ernie lantas menjelaskan bahwa dia memiliki buah hati yang begitu open minded.

Anak-anak Tante Ernie sama sekali tak merasa keberatan dengan sisi yang ditampilkan ibu mereka di media sosial.

"Ya nggak apa-apa, lagian kenapa kalau misalkan orang suka sama mami karena menurut mereka mami cantik, yaudah biarin aja," tandas Tante Ernie mengulang kembali pendapat anaknya.

Lantas Melaney menanyakkan bagaimana pendapat suami Tante Ernie.

"Mungkin anak-anak nggak keberatan, tapi suami bisa jadi pikirannya beberda," tanya Melaney.