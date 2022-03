Kisah Raka Maresta First Kickboxing Pertama di Babel, Setiap Hari Dibuli dan Dipalak Preman

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Seni bela diri kickboxing menjadi olahraga yang membawa prestasi membangakan bagi Raka Maresta (25). Tak tangung-tangung baru-baru ini pria kelahiran Pangkalpinang, 28 September 1995 ini pun menjadi first kickboxing pertama di Bangka Belitung (Babel).

Ia menceritakan awal mula dirinya menekuni olahraga kickboxing ini sebagai modal untuk melindungi diri dan menerapkan pola hidup sehat.

Berlatih ilmu kickboxing di luar daerah sejak Tabun 2018 lalu, dirinya pun bertekad ingin membagikan ilmu bela diri ini kepada masyrakat, khsusnya di Bangka Belitung.

"Ketertarikan seni bela diri ini sudah sejak SD dan SMP, namun sempat vakum. Dan awal mula saya kembali bela diri ini berhubung saat saya kerja di Batam, hampir setiap hari pulang kerja dibuli dan dipalak preman. Dari sini saya tertarik kembali menekuni bela diri ini, dan juga saya lihat disini (Batam -red) pelatihnya juga baik," cerita Raka.

Dikatakan Raka, Konsisten, disiplin dan totalitas menjadi tekad yang selalu ditanmkan dirinya selama menekuni kickboxing. Bahkan berbagai ajang perlombaan naional pun pernah diikuti dan dijuarai.

Menurutnya, kebanggan menjadi seorang atlet ini ketika bisa meraih juara, bahkan membawa nama baik pribadi ataupun orang banyak.

"Saya berlatih kickboxing ini biaya sendiri dan juga ada dukungan dari pelatih saya yang ada di Bangka. Tenrunta suka duka selama latihan pasti ada, tetapi saya percaya usaha dan proses tidak akan menghianati hasil saat di atas ring," ucapnya.

Kickboxsing ini merupakan olahraga individuan yang lebih disenangi ketimbang olahraga yang sifatnya team. Ia berharap agar kickboxing ini menjadi olahraga bela diri yang bisa terus dikembangkan di Bangka Belitung dan menjadi coach Kickboxing.

"Saya balik ke Bangka ini pengen bekerja sama dan memberi ilmu apa yang saya dapatkan saat ini. Intinya sebagai atlet ini jangan pernah merasa puas dengan apa yang didapat hari ini, dan terus berlatih," katanya.

Prestasi

• First KickBoxing Black Belt at Babel 2022.

• Juara III Selection Best of the best Champion Kickboxing Indonesia Kepri 2021.

• Medali emas Kejuaraan perebutan sabuk walikota Kickboxing Batam 2020.

• Medali emas tryout Kickboxing Batam-Indonesia 2020.

Organisasi

• Head Coach Qale Camp Babel (2021-2022).

• Asisten Coach Ranger fighteam Camp BATAM (2020-2021).

• Asisten Coach Superdaddmuaythai Camp BATAM (2019- 2020)

(Bangkapos.com/Sela Agustika)