Album Perdana 13 Lagu Daerah Babar Resmi Diluncurkan, Kadisparbud Merasa Kagum hingga Merinding

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dewan Kesenian Bangka Barat meluncurkan album berisi 13 lagu daerah dengan berbagai genre, yang dibuat oleh para musisi daerah asli Bumi Sejiran Setason.

Chamcie Abiem, satu dari musisi yang menulis lagu "Muntok Punye Cerite" mengatakan, peluncuran album ini membuat para musisi terpacu membuat lagu daerah.

"Ke depan, diharapkan orang-orang Bangka Barat mulai menoleh ke lagu-lagu dari daerahnya sendiri, karena rasa cinta itu harus dimulai dari kita dulu," ujar Chamcie Abiem, Senin (14/3/2022).

Lagu berdurasi 4.22 menit menceritakan sejarah Muntok dari zaman Jiran Siantan hingga menjadi ibu kota kabupaten, serta terdapat bagian dalam sejarah Pesanggrahan Menumbing.

"Untuk Pemda Bangka Barat pun diharapkan pada setiap event seperti HUT Bangka Barat, atau HUT Muntok atau lainnya. Yuk pakai lagu daerah sendiri jangan lagu-lagu dari tetangga sebelah terus, dengan demikian lagu-lagu daerah kita bisa lebih dikenal luas," jelasnya.

Senada, musisi Najip, mengatakan, album perdana yang diluncurkan Dewan Kesenian Bangka Barat, diharapkan akan memunculkan album-album lainnya dengan lebih banyak yang berpartisipasi.

"Karena karya ini bukan hanya dinikmati sesaat, tapi warisan untuk anak cucu kita nanti. Kalau bisa, 13 lagu ini dijadikan untuk Festival Lomba Seni Siswa Nasional (L2SN) di Bangka Barat karena selama ini selalu mengambil lagu-lagu luar. Nah, dengan adanya 13 lagu ini, kita sudah punya, harus dimulai dari kita yang mengenalkannya," tutur Najip.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Barat, Muhammad Ali, mengungkapkan kekagumannya pada karya asli musisi Bangka Barat.

"Saya sampai sekarang merinding melihatnya, betapa luar biasanya 13 klip ini, saya melihatnya sambil duduk saya sampai speechless (tak bisa bicara, red)," kata Ali.

"Saya juga melihat talenta-talenta yang ada itu kalau bisa saya berharap ke depan, lagunya lagu daerah dan musisimya ini bisa ke nasional," imbuhnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)

13 Lagu dalam Album yang Diluncurkan Dewan Kesenian Bangka Barat

1. Tiga Aksara - Kisah Dua Anak - Penyanyi : Tiga Aksara

2. Tiga Aksara - Rindu e Tuan - Penyany i: Tiga Aksara

3. Akupunstik - Pucuk Idat - Penyany i: Akupunstik

4. S. Boeddy/Chamcie Abiem - Muntok Punye Cerite - Penyanyi : Cic

5. Enjoy The Day - Penganan Pelite - Penyanyi : Enjoy The Day

6. Jika Band - Bahasa Jerieng di Babar - Penyanyi : Jika Band

7. Ngerapek Mentok - Kite Jage - Penyanyi : Ngerapek Mentok.

8. Anisa Pratiwi - Kote Kenangan - Penyanyi: Linda

9. Kampuseni Project - Pantang Laot - Penyanyi : Kampuseni Project

10. Wak Joko HP - Hanye Kite yang Tau - Penyanyi : Rama Linggardjati

11. Wak Joko HP - Kidung Petenun - Penyanyi : Nadia

12. Golf Camp - Pantun Perkenalan - Penyanyi : Golf Camp

13. Bedaw - Oh Abang - Penyanyi : Erliza

(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)