Bukan Nadif atau Ariel Noah, Anya Geraldine Peluk Sosok Ini Saat Kedinginan di Paris

BANGKAPOS.COM - Ternyata ada momen saat Anya Geraldine di Paris Prancis. Saat itu Anya Geraldine memeluk pria lain untuk mendapatkan kehangatan.

Pria itu bukanlah Nadif Zahiruddin yang sata ini adalah pacar Anya Geraldine.

Namun bukan juga Ariel NOAH yang saat itu sedang bersama Anya Geraldine di Paris.

Anya Geraldine memeluk Keanu Angelo atau Keanu Agl.

"il fait froid à paris," tulis Keanu di Instagram miliknya.

Keanu adalah selebgram yang merupakan teman dekat Anya Geraldine.

Baca juga: Segini Biaya Iuran BPJS Kesehatan

Baca juga: Dirapel 3 Bulan, TPP Akan Langsung Dikirim ke Rekening PNS, Ini Urutan Proses Pencairannya

Baca juga: PNS Cek Rekening! Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Cair 3 Bulan Sekaligus, Kemendagri Setuju

Keanu kerap terlihat menghabiskan waktu bersama Anya Geraldine.

Termasuk waktu Anya Geraldine berpacara dengan Nadif Zahiruddin.

Tak hanya Anya Geraldine, Keanu memiliki pertemanan dengan sesama selebgram seperti Awkarin dan sejumlah selebgram top lainnya.

Postingan dengan durasi 9 detik itu menggunakan lagu dari Ilene Woods, dengan judul So This Is Love.

Lagu tersebut menjadi soundtrack kartun Cinderella karya Disney.

Oleh karena itu, postingan Anya banyak menuai respons dari netizen.

Bahkan, ada juga netizen yang menyebutkan mau dipeluk oleh Anya dan pangling tampilan Keanu dari belakang.

“Mau juga,” tulis komentar netizen. (*)