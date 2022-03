Doni Salmanan Hobi Sawer Gamers, Ia Mengatakan Aksinya Tersebut Adalah Konten Hiburan

BANGKAPOS.COM - Doni Salmanan pada pertengahan 2021 silam membuat geger lantaran aksinya yang tak biasa.

Ia memberikan uang sebesar Rp1 miliar secara cuma-cuma kepada YouTuber, Reza Arap.

Momen tersebut diabadikan oleh sang YouTuber dalam kanal youtube pribadinya yb.

Doni Salmanan memang tidak langsung memberikan uang sebesar Rp1 miliar tersebut.

Namun ia memberikannya berkali-kali dalam jumlah yang tak menentu.

Mulai dari Rp 10 juta, Rp 20 juta, Rp 50 juta, Rp 100 juta, hingga Rp 200 juta.

Jika dijumlahkan, total uang yang diberikan Doni Salmanan menyentuh angka Rp1 miliar.

Aksinya tersebut sukses membuat Reza Arap pusing bukan kepalang.

Tangkapan layar saat Reza Arap menghubungi Doni Salmanan terkait donasi uang Rp1 miliar. (Youtube yb)

Lantaran bingung dan heran melihat jumlah uang yang terus diberikan Doni Salmanan ketika ia sedang bermain game live streaming.

"This is not appreciation for person yang apa ya.. kasarnya gini, dia bisa ngedukung gue dengan cara lain gitu," ucap Reza.