SDGs Tergerus Pandemi, Akankah Tercapai di 2030?

SUSTAINABLE Development Goals atau SDGs yang dalam bahasa Indonesia artinya tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia pada tahun 2015 di sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertempat di New York, Amerika Serikat.

SDGs berisikan 17 tujuan yang diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, perlindungan terhadap planet bumi, dan penjaminan kemakmuran untuk semua. Adapun 17 tujuan ini dimaksudkan agar bisa tercapai dalam rentang waktu 15 tahun, yang artinya pada tahun 2030 diharapkan seluruh permasalahan mengenai ketujuh belas permasalahan yang dialami negara-negara berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia, bisa teratasi dengan tuntas.

Tujuh belas tujuan SDGs tersebut adalah no poverty (tanpa kemiskinan), zero hunger (tanpa kelaparan), good health and well-being (hidup sehat dan sejahtera), quality education (pendidikan berkualitas), gender equality (kesetaraan gender), clean water and sanitation (air dan sanitasi bersih), affordable and clean energy (energi bersih dan terjangkau), decent work and economic growth (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), industri, innovation and infrastructure (industri, inovasi, dan infrastruktur), reduced inequalities (berkurangnya kesenjangan), sustainable cities and communities (kota dan komunitas berkelanjutan), responsible consumption and production (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), climate action (penanganan perubahan iklim), life below water (ekosistem laut), life on land (ekosistem darat), peace, justice and strong institutions (perdamaian, keadilan, dan institusi kuat), partnerships for the goals (kemitraan untuk mencapai tujuan).

Sebagaimana pendahulunya MDGs (Millenium Development Goals), SDGs lahir berdasarkan kesepakatan untuk menuntaskan masalah-masalah yang biasa terjadi, khususnya di negara berkembang. Dengan demikian, wajib bagi negara berkembang menggunakan SDGs dalam menentukan arah gerak pembangunan nasionalnya serta mengawasi dan memastikan pelaksanaannya. Adapun bagi negara maju, memiliki kewajiban untuk mendukung dan membantu dalam upaya pemenuhan tujuan-tujuan di atas.

SDGs hadir untuk mengakomodasi masalah-masalah pembangunan yang lebih komprehensif, baik kualitatif dan kuantitatif yang belum diakomodir oleh pendahulunya, yaitu MDGs. Pada MDGs ada 8 tujuan, 21 target, dan 60 indikator. Sedangkan pada SDGs, jumlah tersebut bertransformasi menjadi 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator.

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan MDGs sebelumnya, pelaku utamanya hanya melibatkan pemerintah, namun pada SDGs tidak demikian. Keunikan SDGs adalah memecahkan ego sektoral. Hal ini dikarenakan SDGs melibatkan banyak pemangku kepentingan (stakeholder) dan masing-masing memiliki kontribusi seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan, media, filantropi, bisnis, pakar dan akademisi.

SDGs cerminan perspektif pembangunan multisektoral yang ditopang dengan indikator yang terukur. Di mana untuk menyelesaikan satu permasalahan pembangunan diperlukan kontribusi berbagai sektor. Poin dari SDGs salah satunya adalah sinergitas. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan-kesalahan di masa MDGs agar tidak terulang kembali. Belajar dari sejumlah kekurangan pelaksanaan MDGs secara global, diharapkan pelaksanaan SDGs akan lebih berjalan optimal.

Penerapan SDGs di Indonesia

Langkah konkret penerapan SDGs di Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) beserta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ditunjuk sebagai koordinator dalam pelaksanaan agenda pembangunan global di tingkat nasional dan daerah.

Pemerintah pusat telah menunjukkan komitmen yang kuat dengan mengambil tindakan mengintegrasikan target dan indikator SDGs dalam penyusunan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan Rencana Aksi Nasional (RAN). Percepatan juga dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten dengan mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana pembangunan daerah.