Susul Minyak Goreng, Stok Gula di Sejumlah Retail Pangkalpinang Mulai Langka

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Seakan menyusul langkanya minyak goreng, kini stok gula di beberapa retail di Kota Pangkalpinang pun mulai kosong. Pantauan Bangkapos.com, Senin (14/3/2022) beberapa retail di Kota Pangkalpinang ini tak terpajang lagi gula yang biasanya mengisi barisan utama kebutuhan bahan pokok.

Hal ini pun terjadi di retail lokal Acing Jaya Mart Kacangpedang, Pangkalpinang yang sudah hampir tiga pekan terakhir tak menjual gulaBiasanya berbagai merek gula pasir seperti PSM, Raja Gula, dan GMP ini pun dengan mudah dijumpai.

"Untuk gula ini memang kita tidak menjual kurang lebih sudah tiga minggu, karena memang dari suppliernya kosong. Biasanya kalu ada stoknya untuk kebutuhan pokok ini, seperti gula dan minyak kita selalu cepat, tetapi memamg sekarang ini tidak ada," ungkap Pramuniaga Acing, Yuda kepada Bangkapos.com, Senin (14/3/2022).

Tak hanya di retail lokal, kosongnya stok minyak goreng ini juga terjadi di retail modern seperti Indomaret dan Alfamart yang ada di Kota Pangkalpinang.

Seperti informasi yang dihimpun Bangkapos.com, retail modern ini pun sudah tidak menyediakan gula beberapa hari terakhir, bahkan hampir satu minggu ini. Penyebab kosongnya gula saat ini pun tidak diketahui. "Ya memang beberapa hari terakhir, selain minyak, gula juga kosong," kata seorang pramuniaga Indomaret.

Tak semua retail yang sudah tidak menyediakan stok gula ini, namun beberapa retail lokal atau toko di Kota Pangkalpinang masih tersedia stok gula. Seperti halnya di Seperadik Mart yang beralamat di jalan Bukitmerapin, Kota Pangkalpinang.

Jejeran gula ini masih terpajang di toko, akan tetapi gula yang dijual hanya merek GMP sedangkan untuk merek lainnya sudah kosong.

"Gula kita masih ada yang GMP saja, tetapi untuk merek PSM dan lainnya kosong, dan yang mau beli pun kita batasi maksimal hanya 10 bungkus saja," ujar Pramuniaga Seperadik Mart, Gusti.

Selain itu, jejeran gula ini pun masih tersusun rapi di sebuah rak, baik untuk kemasan 500 gram atau 1 kg ini masih tersedia di toko Charli yang beralamat di Kacang Pedang.

"Gula kita masih ada stoknya, sejauh ini masih banyak kalo di toko," ucap Pemilik toko, Charli.

Adapun harga jual gula yang biasanya dipasarkan di toko Acing, yakni gula PSM Rp 12.500 per kilogram, Raja gula Rp12.800 per kilogram dan GMP Rp14.500 per kilogram. (Bangkapos.com/Sela Agustika)