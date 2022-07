Pascasarjana IAIN SAS Bangka Belitung Jalin Kerjasama dengan Pascasarjana UIN Sunan Kali Jaga

BANGKAPOS.COM, YOGYAKARTA - Dalam rangka peningkatan sinergitas terhadap sistem tata Kelola kelembagaan Perguruan Tinggi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM), dalam pengelolaan akademik di tingkat Pascasarjana, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adakan perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga Yogyakarta.

Adapun kerjasama nya tentang pengembangan akademik di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia dan tata kelola lembaga.

Dalam rangka menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dan Menghadiri Summer School dengan tema “Mobility and Mobilisation in Muslim Societies”, di ruang pertemuan Pascasarjana UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Senin (27/6/2022).

Penandatangan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kali Jaga Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., dan Direktur Pascasarjana IAIN SAS Babel Prof. Dr. Hadarah, M.Ag., disaksikan jajaran Pengelola Pascasarjana UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta.

Sementara itu, Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kali Jaga Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag mengaku sangat senang dikunjungi oleh Direktur Pascasarjana IAIN SAS Babel menyambut Kerjasamanya adalah untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Demi tercapainya Pengembangan Akademik Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola di Pascasarjana UIN Sunan Kali Jaga dan Pascasarjana IAIN SAS Bangka Belitung.

Sambutan Direktur Pascasarjana IAIN SAS Babel Prof. Dr. Hadarah, M.Ag, Tanpa kerjasama sebuah lembaga sulit untuk berkembang kerjasama itu meliputi kegiatan di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, dan pengembangan SDM. Kami patut belajar kepada Pascasarjana UIN Sunan Kali Jaga Yogjakarta.

Selain merupakan UIN yang sudah lama berdiri juga kehidupan akademiknya cukup baik. Bahwa MoU dan PKS ini berisi kesepakatan dalam bentuk program peningkatan kualitas Sumber daya Manusia (SDM), tenaga pengajar.

Selain itu, program pertukaran penerbitan karya ilmiah dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi pokok kerjasama yang akan dijalin," ujar Hadarah.

Kami juga melakukan pencangkokan program kerja dengan kampus-kampus besar.

Mengacu pada 9 standar borang akreditasi, kerjasama ini diharapkan akan bisa terjadi saling mengisi dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat seperti kegiatan dosen tamu atau pertukaran mahasiswa dan dosen, memulai menjalankan program belajar merdeka dan kampus merdeka belajar," tambahnya. (Advertorial)