Pengin Makan Bareng Bersama Keluarga di Santika Hotel Bangka? Ini Lima Sajian Terbarunya

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Di momen liburan sekolah, tepatnya 1 Juli 2022 Santika Hotel Bangka terus berinovasi menawarkan aneka menu makanan dan minuman terbaru yang cocok bagi Anda yang sedang menikmati waktu vacation (liburan) bersama keluarga dengan mencicipi menu-menu terbaru yang ada.

Aneka varian menu yang disajikan seperti dessert, hingga menu santap keluarga sangat cocok untuk dinikmati.

Soal rasa, menu yang disajikan di Restoran Hotel Santika Bangka ini sudah tidak diragukan lagi, dengan perpaduan rempah-rempah berkualitas yang sudah menjadi komitmen dalam menyajikan makanan dan minuman.

Di momen vacation ini ada enam sajian menu yang ditawarkan kepada para konsumen kuliner, seperti menu makanan Bebalung Asam Pedas, Kombo Spicy Wings, Caramel Time Moci Es Krim, dan menu minuman Es Kopi Cendol, Strawberry Coffe, dan teh talang.

Menu Bebalung Asam Pedas ini merupakan sajian yang cocok dinikmati kapanpun terutama dimusim penghujan dengan harga Rp65 ribu perporsi.

Perpaduan asam dan buah belimbing dengan rempah lainnya membuat cita rasa kuah asam yang khas, apalagi ditambah bagian tulang daging dengan teksur daging empuk ini membuat sangat cocok menemani santapan makam siang ataupun malam.

Sajian menu-menu terbaru yang ditawarkan di Santika Hotel Bangka. Foto diambil Jumat (1/7/2022). (Bangkapos.com/Sela Agustika)

Menu Kombo Spicy Wings ini juga tak kalah mengugah, dengan menyajikan bagian dua sayap ayam dengan tase tradisiomal style yang dibumbui balado sehingga menghasilkan dengan tingkat kepadasan yang pas.

Menu Kombo Spicy Wings ini dijual perporsi dengan harga Rp45 ribu komplit dengan nasi putih.

Selanjutnya untuk Caramel Pie Moci Es Krim ini menjadi menu dessert yang sangat cocok menemani waktu bersantai anda, perpaduan cokelat, moci, dan karamel ini mengugah para pecinta dessert dengan harga Rp30 ribu.

Sementara itu menu minuman Es Kopi Cendol, Strawberry Coffe yang ditawarkan ini Rp30 ribu pergelas dengan rasa yang tentunya sangat menyegarkan tengorokan.

Sedangkan untuk teh talang yang memiliki aneka khasiat bagi kesehatan dan menyegarkan ini ditawar dengan harga Rp25 ribu.

Chef Hotel Santika Bangka Tondi mengungpkan, jika pihaknya memangrutin menyajikam menu-menu baru untuk konsumen dengan bahan-bahan rempah yang berkualitas.

"Kalau untuk menu baru memang kita rutin bisa sebulan atau dua bulan sekali, dan tentunya dengan menyajikam menu makanan dan minuman yang cocok bagi semua lifah konsumen," ujar Tondi, Jumat (1/7/2022).

Tak Hanya promo menu terbaru dikatakan Chef Tondi, Restoran Santika Hotel Bangka juga setiap Jumat malam rutim mengelar streat food with pasta vaganza dengan menyajikan berbagai varian menu makanam dan minuman, dimana para konsumen bebas menikmati semua menu atau All you cant eat dengan hanya membayar Rp99.000 perorang.

Bagi Anda yang penasaran dan ingin mencicipi menu terbaru dan sajikan di Hotel Santika ini bisa datang langsung mulai 1 Juli 2022 s.d 31 Juli memdatang. (Bangkapos.com/Sela Agustika)