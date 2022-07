Siapin Popcorn, Inilah Drama Korea Seru yang Sedang Hits dan Tayang di Netflix Bulan Juli 2022

Drakor She Would Never Know

BANGKAPOS.COM- Inilah sederet drama Korea (Drakor) yang sedang hits dan tayang di Netflix pada Bulan Juli 2022 ini.

Netflix siap menghibur Anda dengan suguhan drakor seru untuk menemani waktu luang Anda.

Walaupun bukan drama korea terbaru tetapi deretan drakor yang pilihan Netflix Bulan ini terbilang seru dan menarik untuk disaksikan.

Drakor-drakor ini pun tentunya pernah hits dan menjadi trending ketika on going.

Berikut ini sejumlah drakor yang hits dan tayang di Juli 2022 beserta sedikit blubrnya, jangan lupa siapkan popcorn!

She Would Never Know

Drakor She Would Never Know akan tayang di Netflix mulai tanggal 8 Juli 2022.

Drama ini dibintangi oleh Won Jin A, personel SF9 Rowoon, hingga Lee Hyun Wook.

Drakor yang bernama lain Sunbae, Don't Put on That Lipstick ini bercerita tentang romansa di kantor sebuah perusahaan kosmetik.

Kisah ini terjadi antara senior (Won Jin A) dan karyawan barunya (Rowoon).