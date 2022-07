Happy Eid ul Adha Mubarak, Kumpulan Ucapan Selamat Idul Adha 2022

BANGKAPOS.COM - Hari ini Sabtu (9/7/2022) sebagian umat Islam di Indonesia merayakan Idul Adha 2022.

Sebagian umat muslim Tanah Air akan merayakan Idul Adha 2022 pada Minggu (10/7/2022) besok.

Selain bersilaturahmi langsung, sebagian umat muslim biasanya berkirim ucapan selamat Idul Adha.

Terlebih jika mereka terpisah jarak dan waktu sehingga tak bisa langsung bertemu teman, keluarga, kerabat dan lainnya.

Baca juga: Hari Ini Arab Saudi Sudah Idul Adha, Mengapa Berbeda dengan Indonesia, Ini Alasannya

Berikut kumpulan ucapan selamat Idul Adha 2022 dalam Bahasa Inggris beserta terjemahannya, dikutip dari berbagai sumber:

1. Eid ul Adha Mubarak to you and your family! May Allah accept your sacrifice and bless you with His mercy. Have a safe and happy Eid day!

Selamat hari raya untukmu dan keluarga! Semoga Allah menerima pengorbananmu dan memberkatimu dengan rahmat-Nya. Semoga hari Idul Adha aman dan bahagia!

2. May the eternal peace from heaven embrace your life on this Eid ul Adha and fill it with uncountable blessings. Eid Mubarak!

Semoga kedamaian abadi dari surga merangkul hidupmu pada Idul Adha ini dan memenuhinya dengan berkah yang tak terhitung. Selamat hari raya!

3. May God almighty accept all your sacrifices and rewards you with a life that is full of cheers and successes. A heartiest Eid ul Adha Mubarak to you!