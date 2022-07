Dres Polos Hijau Punggung Tali yang Dipakai Anya Geraldine Ini Bakalan Habis, Buruan Pesan

BANGKAPOS.COM - Jangan sampai lolos! buruan pesan dres yang dipakai Anya Geraldine sewaktu di Paris, Perancis.

Anya Geraldine memosting dirinya memakai dres warna Hijau Sage.

Jika ditelusuri di akun Shopee withlovethebrand pada Minggu (!0/7/2022), dres tersebut kini tersisa 59 buah.

Dres polos dari bahan katun ini harganya cukup terjangkau.

Di Shopee, harga dres tersebut ditawarkan pada harga Rp.573.210.

"Don't let it slip away udah mau habis loh ini," kata Anya Geraldine.

Mengutip linkedin, withlovethebrand adalah brand pakaian wanita pemula dari Indonesia--berfokus pada pembuatan busana liburan yang menawan dan menarik yang dapat dikenakan dari kota pesisir hingga kota besar.

Merek withlovethebrand juga senang berbicara tentang isu terkini, mendiskusikan topik, dan melakukan styling di Instagram.

Merek withlovethebrand juga tersedia di TikTok dengan pegangan yang sama.

Baca juga: Bukan Melulu Berhubungan Biologis, Suami Maunya Seperti Ini Kalau Hanya Berdua dengan Istri

Profil Anya Geraldine