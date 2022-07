Umur Berapa Kamu Tahu Kepanjangan Kue Putu? Ternyata Jadi Kudapan Terbaik di Dunia Versi Taste Atlas

BANGKAPOS.COM - Umur Berapa Kamu Tahu Kepanjangan atau akronim Kue Putu?

Masyarakat Indonesia patut berbangga diri dengan ragam jenis makanannya, termasuk kue putu.

Jajanan tradisional yang mulai terkalahkan oleh kue kekinian itu baru saja diakui dunia.

Kue putu menjadi satu-satunya kudapan asal Indonesia yang masuk ranking kue terbaik dan terpopuler di dunia versi Taste Atlas.

Kue putu menduduki ranking 45 untuk 50 Best Cakes in the World dan peringkat 86 dalam 100 Most Popular Cakes in the World.

Melansir Instagram @thetasteatlas, hidangan asal Jawa itu berhasil mengalahkan kue-kue tradisional negara lain seperti Amandine dari Romania, Kasutera dari Jepang, Schwarzwälder Kirschtorte dari Jerman. dan St. honore cake asal Prancis.

Kue putu mendapat skor 4,21 untuk kue terbaik yang mana skor paling tinggi dipegang Torta Garash khas Bulgaria dengan skor 4,75.

Nah, tahukah kamu kalau kue putu adalah singakatan dari pedagang umum tenaga uap.

Tangkapan layar ranking kue terbaik di dunia versi Taste Atlas

Kudapan tradisional ini memang khas dengan cara pembuatannya yang cukup unik.

Kue berwarna hijau ini terbuat dari tepung, kelapa yang di dalamnya diberi gula merah dan pewarna hijau pandan sehingga rasanya menjadi manis gurih.