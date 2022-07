Anya Geraldine Bakal Luncurkan Produk Terbaru, Kalian Incar yang Mana

BANGKAPOS.COM - Anya Geraldine dan brand Withlovethebrand akan kembali meluncurkan produk terbaru. Apa saja produk unggulannya?

Anya Geraldine kembali meluncurkan promosi terbaru di Instagram miliknya.

Ia kembali berkolaborasi dengan withlovebrand untuk produk fashion.

"COMING REALLY REALLY SOON!!! Udah pada incer yg mana?," kata Anya Geraldine.

Postingan Anya Geraldine baru-baru ini membuat penasaran. Betapa tidak, ia mengabarkan, akan ada yang baru dari dirinya.

"something new is coming (Sesuatu yang baru akan datang-red)," kata Anya Gerladine.

Dara cantik ini tampak berfoto di depan cermin dengan sejumlah baju.

Belum diketahui apakah kalimat yang ia posting tersebut berhubungan dengan produk terbaru dari dirinya.

Pacar Nadif Zahiruddin ini memang menjadi model di sejumlah brand ternama.

Bahkan beberapa waktu lalu, baju yang ia endorse laris manis.