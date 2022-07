Anya Geraldine Tampil Anggun Pakai Gaun Manik-manik, Ternyata Segini Tinggi Sang Selebgram

BANGKAPOS.COM - Selebgram cantik Anya Geraldine seolah tak pernah gagal membius para penggemar lewat pose-posenya.

Baru-baru ini ia pun menarik perhatian saat hadir di sebuah acara.

Pada momen itu, aktris 28 tahun itu tampil begitu anggun dalam balutan gaun putih manik-manik tanpa lengan.

Ia memilih menguncir rambut panjangnya, menyisakan poni yang di-curly membingkai wajahnya yang lonjong.

Untuk makeup, pemain serial "Layangan Putus" itu memilih nuansa pink yang terlihat semakin memancarkan pesonanya.

Tak lupa aksesori anting dipakai Anya dan sepasanga sepatu menghiasi telapak kakinya.

Meski tampil sendirian, penampilan Anya Geraldine semakin memanjakan mata penggemar dengan penampilannya.

Balutan dress panjang itu membuat body goals-nya Anya yang langsing terpampang.

"white brings out my inner fairy," tulis pemilik nama Nur Amalia Hayati itu.

Potret Anya Geraldine pakai dress manik-manik

Potret tersebut pun menyisakan kolom komentar yang banjir pujian.