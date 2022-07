Profil Omar Daniel, Lawan Main Anya Geraldine di Series The Sexy Doctor is Mine

BANGKAPOS.COM -- Novel The Sexy Doctor Is Mine karya Catur Okty Effendy siap diadaptasi menjadi serial oleh rumah produksi Screenplay Films.

Romansa komedi tersebut merupakan adaptasi novel Wattpad berjudul sama karya Catur Okty Effendy.

Nantinya, sajian romansa komedi ini bakal tayang di layanan streaming Vidio.

The Sexy Doctor is Mine adalah serial terbaru yang tayang Juli 2022 ini.

The Sexy Doctor is Mine ini bisa Anda tonton di Vidio.

Original Series ini disutradarai oleh Angling Sagaran.

Namun, yang menjadi perhatian dari para netizen adalah pemeran dari Original Series ini.

Series ini akan dibintangi oleh Anya Geraldine, Omar Daniel, dan Jolene Marie.

Nama aktor aktris yang berperan adalah Anya Geraldine sebagai Arini dan Omar Daniel sebagai Revano.

Banyak yang penasaran dengan profil pemeran di series tersebut.